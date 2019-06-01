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Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

СМИ сообщили о гибели 35-летнего спортсмена.

Твиттер испанского футбольного клуба «Эстремадура» сообщил о гибели 35-летнего Хосе Антонио Рейеса. Смертельное ДТП произошло на трассе между Севильей и Утрерой в автономном сообществе Андалусия, уточняет газета El Pais. По информации издания, автомобиль съехал с дороги и загорелся. Вместе с Рейесом в машине находился его двоюродный брат, который также погиб.

Карьера Хосе Антонио Рейеса началась в «Севилье», однако всемирная слава пришла к нему в 2004 году после перехода в лондонский «Арсенал», в котором футболист стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, Хосе Антонио Рейес выступал за мадридские клубы «Реал» и «Атлетико», а в составе сборной Испании провел 21 матч и забил четыре гола.

Коллеги погибшего спортсмена выразили свои соболезнования его родным и близким. ««Реал» испытывает глубокую тревогу и печаль в связи со смертью нашего бывшего игрока Хосе Антонио Рейеса. «Реал» хочет передать свои глубочайшие соболезнования родственникам, друзьям и одноклубникам Рейеса. Присоединяемся к ним в этот сложный момент огромной потери.Также выражаем соболезнования его нынешнему клубу «Эстремадуре»», — говорится в заявлении футбольного клуба в Твиттере.

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА присоединяился к соболезнованиям: «Все в УЕФА шокированы и очень опечалены узнав, что Хосе Антонио Рейес умер в возрасте 35 лет. В футбольном мире будет не хватать бывшего игрока сборной Испании и пятикратного победителя Лиги Европы. Наши мысли с его семьей и друзьями в это страшное время».

Текст: Наталья Емельянова

Фото: imago sportfotodienstl/Globallookpress

Видео: YouTube

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