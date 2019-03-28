Бывшая заключенная из «Дома-2» Анастасия Дашко стала мамой во второй раз

Эффектная блондинка из «Дома-2» Анастасия Дашко не может пожаловаться на неинтересную судьбу. Она встречалась с Сэмом Селезневым, дружила и дружит с Ольгой Солнце, сидела в тюрьме по обвинению в мошенничестве. Когда четыре года назад Анастасия вышла на свободу, ее встретил любимый мужчина Константин Кулешов. С ним она создала крепкую семью и родила двоих сыновей.

О рождении второго малыша стало известно сегодня, мальчику дали имя Лука. Дома младшего братика с нетерпением ждал трехлетний Клим.

Подробности счастливого события неизвестны: бывшая звезда «Дома-2» ведет затворнический образ жизни, не публикует фотографии в соцсетях, не контактирует с прессой.

Кстати, бывший возлюбленный Анастасии тоже устроил свою личную жизнь: о его свадьбе стало известно в ноябре минувшего года.