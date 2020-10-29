Бывшая возлюбленная миллиардера Ставроса Ниархоса Джессика Харт выходит замуж
Фото: www.instagram.com/jesshart/?hl=ru
Бывшая возлюбленная Ставроса Ниархоса, которую он оставил ради отношений с Дашей Жуковой, нашла себе нового избранника и собралась замуж. Женихом «ангела» Victoria's Secret стал гонщик Джеймс Киркхэм.
Ранее стало известно о том, что 34-летняя Джессика также собирается стать мамой, они с Джеймсом ждут ребенка.
О радостной новости Джессика рассказала в своем Instagram.
«Какой замечательный день! Моя любимая сестра организовала для меня baby shower, а мой лучший друг, отец моего будущего ребенка и не менее прекрасный Джеймс Киркхэм сделал мне предложение перед всеми моими друзьями. Поистине особенный момент! Мы оба на седьмом небе от счастья. Я действительно не догадывалась и очень удивилась. Спасибо всем вам, кто был там, и сделал этот день таким особенным. Я люблю вас!», — пишет счастливая Джессика, добавляя, что сказала «да».
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What a day ! My beautiful sister threw me a baby shower on the weekend and my BEST FRIEND, baby daddy and the equally beautiful @jameskirkham came and PROPOSED to me in front of all my friends. It was so so special! We’re on cloud 9 over here. I was really blown away and super surprised. I had NO idea. Thank you to all of you that were there and made it so special. I love you all ❤️ (I said YES)
Джессика Харт известна не только своей модельной карьерой и очаровательной щербинкой между передними зубами, которая стала настоящей визитной карточки звезды, но и личной жизнью. В течение 7 лет она встречалась с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом, однако он расстался с ней после знакомства с Дашей Жуковой, на которой в итоге женился в конце 2019 года.
Фото и видео: Instagram Джессики Харт
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