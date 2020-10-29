Бывшая возлюбленная миллиардера Ставроса Ниархоса Джессика Харт выходит замуж

Бывшая возлюбленная Ставроса Ниархоса, которую он оставил ради отношений с Дашей Жуковой, нашла себе нового избранника и собралась замуж. Женихом «ангела» Victoria's Secret стал гонщик Джеймс Киркхэм.

Ранее стало известно о том, что 34-летняя Джессика также собирается стать мамой, они с Джеймсом ждут ребенка.

О радостной новости Джессика рассказала в своем Instagram.

«Какой замечательный день! Моя любимая сестра организовала для меня baby shower, а мой лучший друг, отец моего будущего ребенка и не менее прекрасный Джеймс Киркхэм сделал мне предложение перед всеми моими друзьями. Поистине особенный момент! Мы оба на седьмом небе от счастья. Я действительно не догадывалась и очень удивилась. Спасибо всем вам, кто был там, и сделал этот день таким особенным. Я люблю вас!», — пишет счастливая Джессика, добавляя, что сказала «да».