Бывшая возлюбленная Павла Табакова впервые стала мамой

Актриса Маруся Фомина известна российским любителям кино и театра не только своими ролями, но и статусом бывшей девушки Павла Табакова. После расставания с ним она встретила Алексея Киселева, креативного директора кинокомпании «Небо», который и стал отцом ее первого ребенка.

Роды состоялись в элитном госпитале «Лапино», в последнее время это заведение успело посотрудничать со многими российскими звездами.

О рождении малышки молодой папа рассказал в своем Instagram, поделившись нежной фотографией. «Сегодня родилась наша дочь», — подписал он.