Бывшая возлюбленная Павла Табакова впервые стала мамой

Актриса Маруся Фомина известна российским любителям кино и театра не только своими ролями, но и статусом бывшей девушки Павла Табакова. После расставания с ним она встретила Алексея Киселева, креативного директора кинокомпании «Небо», который и стал отцом ее первого ребенка.
Роды состоялись в элитном госпитале «Лапино», в последнее время это заведение успело посотрудничать со многими российскими звездами.
О рождении малышки молодой папа рассказал в своем Instagram, поделившись нежной фотографией. «Сегодня родилась наша дочь», — подписал он.
Для Алексея малышка стала вторымребенком, он уже воспитывает 17-летнего сына Георгия вместе с бывшей супругой, Майей Тархан-Моурави.
Пара расписалась в конце апреля в Грибоедовском ЗАГСе. В ноябре 2017 года СМИ впервые сообщили об их романе. Вплоть до зимы 2016-го Маруся Фомина встречалась с сыном Олега Табакова Павлом.
Фото: instagram