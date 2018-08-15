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Бывшая возлюбленная Павла Табакова впервые стала мамой

25-летняя актриса Маруся Фомина родила дочь.

Актриса Маруся Фомина известна российским любителям кино и театра не только своими ролями, но и статусом бывшей девушки Павла Табакова. После расставания с ним она встретила Алексея Киселева, креативного директора кинокомпании «Небо», который и стал отцом ее первого ребенка.

Роды состоялись в элитном госпитале «Лапино», в последнее время это заведение успело посотрудничать со многими российскими звездами.

О рождении малышки молодой папа рассказал в своем Instagram, поделившись нежной фотографией. «Сегодня родилась наша дочь», — подписал он.

Для Алексея малышка стала вторымребенком, он уже воспитывает 17-летнего сына Георгия вместе с бывшей супругой, Майей Тархан-Моурави.

Пара расписалась в конце апреля в Грибоедовском ЗАГСе. В ноябре 2017 года СМИ впервые сообщили об их романе. Вплоть до зимы 2016-го Маруся Фомина встречалась с сыном Олега Табакова Павлом.

Фото: instagram

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