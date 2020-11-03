Бывшая свекровь приказала женщине сжечь дочь из-за того, что она мулатка
Мать поделилась ужасающими расистскими посланиями, отправленными ей бывшей свекровью. В них говорилось, что дочь экс-невестки смешанной расы должна «сгореть». Илиза, родилась в апреле 2016 года, после того, как Джоанна встретила Ифтихара Кхана.
Mum reveals horrific racist messages sent by her ex mother-in-law saying her mixed race daughter should ‘burn’ https://t.co/Da55QBEg7t— The Sun (@TheSun) November 2, 2020
«У меня были действительно хорошие отношения со свекровью. Я была замужем за ее сыном Рики до 2014 года. Я всегда обращалась к ней, когда требовалась помощь, - делится женщина. - Но после того, как мы с Рики расстались, я встретила нового парня, мусульманина, и Жаклин по-настоящему расстроила меня. Она начала присылать мне ужасные сообщения».
В Центре правосудия Северного Стаффордшира бывшей свекрови запретили контактировать с экс-невесткой и ее дочерью в течение года.
«Я боюсь ее, но должна быть сильной ради дочери. Ей всего три года, и у нее нет голоса, - подчеркнула мать. - Жаклин присылала мне ужасные текстовые и голосовые сообщения, многие из которых были расистскими. Еще она сказала, что меня и мою дочь нужно сжечь».
Во время допроса в полиции Жаклин призналась, что использовала оскорбительные слова, но не считает их расистскими. Позже она признала себя виновной.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!