Бывшая свекровь приказала женщине сжечь дочь из-за того, что она мулатка

В Центре правосудия Северного Стаффордшира бывшей свекрови запретили контактировать с экс-невесткой и ее дочерью в течение года.

«Я боюсь ее, но должна быть сильной ради дочери. Ей всего три года, и у нее нет голоса, - подчеркнула мать. - Жаклин присылала мне ужасные текстовые и голосовые сообщения, многие из которых были расистскими. Еще она сказала, что меня и мою дочь нужно сжечь».

Во время допроса в полиции Жаклин призналась, что использовала оскорбительные слова, но не считает их расистскими. Позже она признала себя виновной.