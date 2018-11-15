Бывшая девушка и мать троих детей P. Diddy найдена мертвой

Несколько недель назад бывшая модель Ким Портер пожаловалась на недомогание и симптомы гриппа. Прошло время, но состояние женщины не улучшилось. Несколько дней назад она повторно обратилась к врачу. А сегодня сотрудникам Интернет-издания TMZ стало известно, что многодетная мама была найдена мертвой.

Незадолго до этого на пульт полицейского участка поступил звонок об остановке сердца. Полиция пока не связывает вышеизложенные факты и рассматривает разные версии события.

Широкой публике 47-летняя Ким Портер была известна не столько как модель, сколько как любимая женщина P. Diddy. Пара пробыла в отношениях около 13 лет, у них родились две дочки-близняшки Джесси Джеймс и Д’Лила, и сын Кристиан.

Фото: globallookpress, istagram