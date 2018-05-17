Быть чистым и не говорить о сексе: аргентинским футболистам рассказали, как соблазнять русских девушек

На днях Аргентинская футбольная федерация организовала лекцию для игроков, тренеров, журналистов и официальных лиц, которые собираются на чемпионат мира по футболу в Россию. Профессор Эдуардо Пенниси, специалист по России (он учился хоровому пению в СССР в конце 80-х), рассказал всем присутствовавшим о русском языке и культуре.

Участникам лекции раздали буклеты, один из разделов сразу привлек всеобщее внимание. Он был посвящен отношениям с русскими девушками и назывался «Что делать, чтобы иметь шанс». Снимки страниц из буклета с этим разделом разлетелись в Сети и спровоцировали настоящий скандал.