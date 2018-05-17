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Быть чистым и не говорить о сексе: аргентинским футболистам рассказали, как соблазнять русских девушек

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Лионель Месси
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Лекция аргентинского профессора наделала шума в Сети и спровоцировала скандал в местной футбольной ассоциации.

На днях Аргентинская футбольная федерация организовала лекцию для игроков, тренеров, журналистов и официальных лиц, которые собираются на чемпионат мира по футболу в Россию. Профессор Эдуардо Пенниси, специалист по России (он учился хоровому пению в СССР в конце 80-х), рассказал всем присутствовавшим о русском языке и культуре.

Участникам лекции раздали буклеты, один из разделов сразу привлек всеобщее внимание. Он был посвящен отношениям с русскими девушками и назывался «Что делать, чтобы иметь шанс». Снимки страниц из буклета с этим разделом разлетелись в Сети и спровоцировали настоящий скандал.

Итак, что же, по мнению аргентинского профессора, нужно сделать, чтобы понравиться россиянке?

  • Русские девушки, как и любые другие девушки, обращают особое внимание на тех мужчин, которые моются, хорошо пахнут и хорошо одеты. Первое впечатление очень важно для них, следите за своим внешним видом.

  • Русские девушки не любят, когда их рассматривают просто как объект для секса. Многие мужчины хотят уложить их в постель, потому что русские женщины прекрасны. Возможно, они не против, но хотят при этом чувствовать себя важными и уникальными. Следите за своими принципами и ценностями, не задавайте глупых вопросов про секс. Для русских секс — это что-то очень личное, что не обсуждается публично.

  • Русские девушки ненавидят скучных мужчин. Если у вас нет тем для разговора, и вы просто думаете о том, что бы сказать дальше, то к вам потеряют интерес. Помните, что вы иностранец и можете говорить о своей стране, о том, как вы живете, или о том, что у вас интересного.

  • Русские женщины любят инициативных мужчин. Если вы в себе не уверены, тогда вам нужно больше практиковаться в общении с женщинами. При этом русским женщинам обычно не нравится, если во время разговора говорите только вы. Это обычная проблема среди мужчин, которые слишком эгоистичны или слишком нервничают, разговаривая с красивой девушкой. В обоих случаях надо изменить свой подход, а для нервных парней — расслабьтесь, это просто девушка, ничего более.

  • Обычно русские девушки обращают внимание на важные вещи, но есть и те, кому важны только деньги. Не волнуйтесь, в России много красивых женщин, вам подойдут не все. Будьте избирательны.

Автор брошюры, профессор Эдуардо Пенниси, уже заявил, что Ассоциация футбола Аргентины изначально одобрила текст, а у него при составлении рекомендаций не было злого умысла. Организация уже проводит внутреннее расследование, чтобы понять, как это случилось и не было ли саботажа на этапе печати.

Фото: Urbanandsport, Jon Olav Nesvold, Panoramic, Mutsu Kawamori, Simon Moore, Insidefoto, Dpi / Global Look Press

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