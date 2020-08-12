«Было, но прошло»: Филипп Киркоров переболел коронавирусом
Фото: Instagram/@fkirkorov
В полку звезд, переболевших коронавирусом, прибавление. 53-летний Филипп Киркоров заявил, что бессимптомно перенес заболевание. Об этом стало известно на презентации клипа Киркорова и Давида Манукяна (рэпер Dava — прим.ред.). «Да, было, но прошло. Бессимптомно. Пробыл на самоизоляции две недели. И анализы показали отрицательный результат. Близкие не заразились», – цитирует «Подъем» короля отечественной эстрады. По словам артиста, из-за высокого количества антител к COVID-19 он может ходить без защитной маски.
В мае 2020 года Филипп Киркоров публично рассказал о результатах тестирования своей семьи на коронавирус, тогда анализы показали отрицательные результаты. По версии СМИ, певец мог заразиться коронавирусом во время поездки в Белоруссию на фестиваль «Славянский базар».
Отметим, на сегодняшний день в России зафиксирован 902701 случай заболевания коронавирусом нового типа. При этом, за последние сутки выявлено 5102 заболевших. За весь период пандемии от COVID-19 выздоровели 710298 человек, 15260 — скончались.
Фото: Instagram/@fkirkorov, Global Look Press
Видео: YouTube
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