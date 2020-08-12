«Было, но прошло»: Филипп Киркоров переболел коронавирусом

В мае 2020 года Филипп Киркоров публично рассказал о результатах тестирования своей семьи на коронавирус, тогда анализы показали отрицательные результаты. По версии СМИ, певец мог заразиться коронавирусом во время поездки в Белоруссию на фестиваль «Славянский базар».

Отметим, на сегодняшний день в России зафиксирован 902701 случай заболевания коронавирусом нового типа. При этом, за последние сутки выявлено 5102 заболевших. За весь период пандемии от COVID-19 выздоровели 710298 человек, 15260 — скончались.