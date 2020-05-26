«Был очень жестоким человеком»: дочь известного писателя Эдуарда Успенского обвинила его в домашнем насилии
Фото: Globallookpress / Maxim Burlak
Недавно Российская Государственная Детская Библиотека объявила о проведении конкурса на логотип новой литературной премии имени Эдуарда Успенского. Его дочь в ответ обратилась с открытым письмом к директору библиотеки.
«Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье. Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены и т.д.
К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя. Зная о своих проблемах, в том числе с алкоголем, мой отец не обращался к официальным психологам. <...> Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература», — цитирует Успенскую издание «Собеседник».
Напомним, что Эдуард Успенский — один из самых популярных советских и российских детских писателей. Он является автором таких персонажей, как крокодил Гена и Чебурашка, пес Шарик и кот Матроскин, дядя Федор, почтальон Печкин и многих других. Успенский ушел из жизни в возрасте 80 лет 14 августа 2018 года, причиной смерти стал рак.
Фото: globallookpress
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