«Был очень жестоким человеком»: дочь известного писателя Эдуарда Успенского обвинила его в домашнем насилии

К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя. Зная о своих проблемах, в том числе с алкоголем, мой отец не обращался к официальным психологам. <...> Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература», — цитирует Успенскую издание «Собеседник».

Напомним, что Эдуард Успенский — один из самых популярных советских и российских детских писателей. Он является автором таких персонажей, как крокодил Гена и Чебурашка, пес Шарик и кот Матроскин, дядя Федор, почтальон Печкин и многих других. Успенский ушел из жизни в возрасте 80 лет 14 августа 2018 года, причиной смерти стал рак.