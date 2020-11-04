Бульдога назвали «королем драмы» из-за истерики, которую он устроил хозяину
Фото: instagram.com/waltergeoffreythefrenchie
На видео, выложенном в TikTok, автор под ником waltergeoffrey объясняет питомцу, что тот не может пойти в парк. В ответ на это заявление пушистый герой ролика начинает скулить и даже становится нахальным. Он издает звуки, похожие на человеческую речь.
Французский бульдог, судя по кадрам, явно расстроился. Он «жалуется» почти целую минуту, не переводя дыхание и заглушая голос хозяйки, которая тщетно пытается его успокоить. В какой-то момент в кадре появляется другая собака, встревоженная недовольством своего друга. Она обнюхивает его и уходит.
«Перестань меня перебивать!», — кричит женщина. В конце концов, когда собака успокаивается, автор видео объясняет питомцу, что парк закрыт из-за распыления пестицидов, которые могут нанести вред его здоровью.
Бульдог делает вид, как будто понял речь хозяйки, и далее сидит тихо. Женщина, в свою очередь, начинает отчитывать бульдога за то, что тот «выл на нее с неуважением». Видео набрало 23 тысячи лайков и сотни комментариев.
Многие зрители были очарованы Уолтером и его актерским талантом. В комментариях его назвали «королем драмы» или «генеральным директором драматического театра». «Эта собака сделала мой день», — признались юзеры. «Мой любимый момент — его взгляд, полный сожаления в конце», — подчеркнул другой зритель. При этом многие родители считают, что собака ведет себя лучше, чем их дети.
Фото и видео: Instagram/@waltergeoffreythefrenchie, TikTok/waltergeoffrey, pixabay.com
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