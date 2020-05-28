passion.ru

Мама бойфренда Ольги Бузовой переболела коронавирусом в тяжелой форме

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Давид Манукян с мамой

Фото: Instagram Давида Манукяна

Блогер Давид Манукян рассказал о перенесенной мамой болезни.

Долгое время возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян скрывал печальные новости: его мама заразилась коронавирусом и заставила близких сильно поволноваться.

«Мамочка поборола коронавирус. Долгое время не хотел говорить об этом... это был долгий и тяжелый процесс, не желаю никому столкнуться с этим... заражение дошло до 40 процентов легких, но мы побороли эту болезнь», — написал он.

Фото: Instagram Давида Манукяна

К счастью, мама блогера поправилась, провела 2 недели на карантине и сегодня ее официально «выпустили на свободу», сообщил сын. Женщина старается питаться правильно, занимается дыхательной гимнастикой, и надеется, что эти полезные привычки прочно войдут в ее рутину.

Passion.ru желает здоровья Анне Манукян!

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!