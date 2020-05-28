Мама бойфренда Ольги Бузовой переболела коронавирусом в тяжелой форме

Долгое время возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян скрывал печальные новости: его мама заразилась коронавирусом и заставила близких сильно поволноваться.

«Мамочка поборола коронавирус. Долгое время не хотел говорить об этом... это был долгий и тяжелый процесс, не желаю никому столкнуться с этим... заражение дошло до 40 процентов легких, но мы побороли эту болезнь», — написал он.