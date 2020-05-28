Мама бойфренда Ольги Бузовой переболела коронавирусом в тяжелой форме
Фото: Instagram Давида Манукяна
Долгое время возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян скрывал печальные новости: его мама заразилась коронавирусом и заставила близких сильно поволноваться.
«Мамочка поборола коронавирус. Долгое время не хотел говорить об этом... это был долгий и тяжелый процесс, не желаю никому столкнуться с этим... заражение дошло до 40 процентов легких, но мы побороли эту болезнь», — написал он.
Фото: Instagram Давида Манукяна
К счастью, мама блогера поправилась, провела 2 недели на карантине и сегодня ее официально «выпустили на свободу», сообщил сын. Женщина старается питаться правильно, занимается дыхательной гимнастикой, и надеется, что эти полезные привычки прочно войдут в ее рутину.
Passion.ru желает здоровья Анне Манукян!
Фото и видео: Instagram
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