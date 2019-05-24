logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Будем разбираться в суде»: Лера Кудрявцева возмутилась публикацией в одной из австрийских газет

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Лера Кудрявцева

Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
Австрийские СМИ назвали российскую телеведущую виновной в отставке вице-канцлера Австрии.

48-летняя Лера Кудрявцева оказалась «замешана» в одном из последних мировых политических скандалов, связанных с отставкой вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщила сама телеведущая, опубликовав фотографию полосы газеты Österreich Zeitung: «Really ???? Сегодня я на первых страницах газет Австрии. Оказывается, я виновата в отставке канцлера Австрии. Думала, только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно. Оказывается, нет. Одна из газет#Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде».

Многие подписчики пожелали Лере удачи и победы над горе-журналистами. Кроме того, в комментариях высказались некоторые представители отечественного шоу-бизнеса. «Вот это уровень международной карьеры 😂👍🏻 из-за тебя люди с постов летят», — написал Николай Басков. «Лерчик, ты что, это ж круто!!!!! Ты ж смотри, какая ты влиятельная!!!!!» — иронизирует Валерия. «😂 так это же круто!!!» — вторит коллеге Лолита. «Про тебя снимут наших «Мстителей»)», — уверен Гарик Харламов, а у Мити Фомина появилось желание перевести «всю эту пургу» на русский язык.

Как сообщает РИА Новости, за несколько дней до выборов в Европарламент в СМИ появилась информация о том, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал с некоей россиянкой по имени Алена Макарова получение помощи на выборах 15 октября 2017 года, а также оказание ей содействия в покупке доли в одном из австрийских СМИ. Авторы материала в Österreich Zeitung со ссылкой на блогера, близкого к немецким правым популистам партии «Альтернатива для Германии», отмечают, что указанной «Аленой Макаровой» могла быть Лера Кудрявцева, супруга хоккеиста Игоря Макарова. Сам вице-канцлер уверяет, что блондинка, с которой он беседует в скандальном видео, является гражданкой Латвии.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
36-летнюю Юлию Ковальчук жестко раскритиковали за фото в купальнике, и Алексей Чумаков встал на ее защиту
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева плавает на лодке с детьми: «Они счастливы»
«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич
Волосы ниже талии, пышный бюст и красное платье: Виктория Боня появилась на открытии Каннского кинофестиваля