«Будем разбираться в суде»: Лера Кудрявцева возмутилась публикацией в одной из австрийских газет

48-летняя Лера Кудрявцева оказалась «замешана» в одном из последних мировых политических скандалов, связанных с отставкой вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщила сама телеведущая, опубликовав фотографию полосы газеты Österreich Zeitung: «Really ???? Сегодня я на первых страницах газет Австрии. Оказывается, я виновата в отставке канцлера Австрии. Думала, только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно. Оказывается, нет. Одна из газет#Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде».
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Really ???? Сегодня я на первых страницах газет Австрии . Оказывается я виновата в отставке канцлера Австрии . Думала только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно . Оказывается нет . Одна из газет#Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал . Ну что же , будем разбираться в международном суде 😡
Многие подписчики пожелали Лере удачи и победы над горе-журналистами. Кроме того, в комментариях высказались некоторые представители отечественного шоу-бизнеса. «Вот это уровень международной карьеры 😂👍🏻 из-за тебя люди с постов летят», — написал Николай Басков. «Лерчик, ты что, это ж круто!!!!! Ты ж смотри, какая ты влиятельная!!!!!» — иронизирует Валерия. «😂 так это же круто!!!» — вторит коллеге Лолита. «Про тебя снимут наших «Мстителей»)», — уверен Гарик Харламов, а у Мити Фомина появилось желание перевести «всю эту пургу» на русский язык.
Как сообщает РИА Новости, за несколько дней до выборов в Европарламент в СМИ появилась информация о том, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал с некоей россиянкой по имени Алена Макарова получение помощи на выборах 15 октября 2017 года, а также оказание ей содействия в покупке доли в одном из австрийских СМИ. Авторы материала в Österreich Zeitung со ссылкой на блогера, близкого к немецким правым популистам партии «Альтернатива для Германии», отмечают, что указанной «Аленой Макаровой» могла быть Лера Кудрявцева, супруга хоккеиста Игоря Макарова. Сам вице-канцлер уверяет, что блондинка, с которой он беседует в скандальном видео, является гражданкой Латвии.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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