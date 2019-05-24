«Будем разбираться в суде»: Лера Кудрявцева возмутилась публикацией в одной из австрийских газет

Как сообщает РИА Новости, за несколько дней до выборов в Европарламент в СМИ появилась информация о том, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал с некоей россиянкой по имени Алена Макарова получение помощи на выборах 15 октября 2017 года, а также оказание ей содействия в покупке доли в одном из австрийских СМИ. Авторы материала в Österreich Zeitung со ссылкой на блогера, близкого к немецким правым популистам партии «Альтернатива для Германии», отмечают, что указанной «Аленой Макаровой» могла быть Лера Кудрявцева, супруга хоккеиста Игоря Макарова. Сам вице-канцлер уверяет, что блондинка, с которой он беседует в скандальном видео, является гражданкой Латвии.