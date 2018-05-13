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Британский дракон и американская роза: королева официально разрешила принцу Гарри жениться

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Королева Елизавета II
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Елизавета II подписала официальное разрешение на брак принца Гарри и Меган Маркл.

Принц Гарри — младший сын принца Уэльского Чарльза и ныне покойной принцессы Дианы. Однако мнения отца для заключения его брака недостаточно. Сегодня, 13 мая 2018 года, пресс-служба Кенсингтонского дворца обнародовала документ, который официально разрешает принцу Гарри заключить брак с иностранкой, актрисой Меган Маркл. Подписала его сама Елизавета II.

«Ее величество дает согласие на брак принца Гарри и госпожи Меган Маркл», — сопроводили они фото документа комментарием.

Пресс-секретарь также расшифровал, что означают таинственные символы на рукописном документе. Красный дракон — геральдический символ Уэльса. Роза — национальный цветок США, а золотые маки — обозначение родины невесты принца — Калифорнии.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года. Свидетелем со стороны жениха станет принц Уильям. Вопреки здравому смыслу, эта просьба брата оказалась для него приятной неожиданностью.

Фото: instagram, globallookpress

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