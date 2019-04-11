Британская полиция задержала Ассанжа после семи лет заточения в посольстве Эквадора

Сегодня, 11 апреля, в Лондоне задержали основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В посольстве Эквадора он провел семь лет. Сразу после его увезли в отделение полиции, где он пробудет до отправки в суд.
Задержание Ассанжа происходило по ордеру, который выдал Вестминстерский магистратский суд. Документ датировал 29 июня 2012 года. Задержание активиста и журналиста стало возможным после отказа в дальнейшем предоставлении дипломатического убежища. Такое решение принял президент Ленин Морено.
Ранее главред WikiLeaks Кристин Храфнсон заявил на пресс-сконференции, что за Джулианом Ассанжем постоянно следили в посольстве Эквадора. Напомним, основатель портала попросил убежища после обвинения в сексуальных домогательствах, которые считает сфабрикованными из-за своей деятельности.
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Gustavo Valiente, Fotogramma/Ropi, Dinendra Haria, Alberto Pezzali, Andrew Parsons, Tolga Akmen, Han Yan, Ray Tang, John Stillwell/Pool/ Global Look press
Видео: youtube.com/ СЕГОДНЯ