logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Британская полиция задержала Ассанжа после семи лет заточения в посольстве Эквадора

1 / 3

Ассанж сегодня был не похож на себя прежнего

Фото: Кадр из хроники задержания
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Из здания диппредставительства его выводила целая гвардия стражей порядка.

Сегодня, 11 апреля, в Лондоне задержали основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В посольстве Эквадора он провел семь лет. Сразу после его увезли в отделение полиции, где он пробудет до отправки в суд.

Задержание Ассанжа происходило по ордеру, который выдал Вестминстерский магистратский суд. Документ датировал 29 июня 2012 года. Задержание активиста и журналиста стало возможным после отказа в дальнейшем предоставлении дипломатического убежища. Такое решение принял президент Ленин Морено.

Ранее главред WikiLeaks Кристин Храфнсон заявил на пресс-сконференции, что за Джулианом Ассанжем постоянно следили в посольстве Эквадора. Напомним, основатель портала попросил убежища после обвинения в сексуальных домогательствах, которые считает сфабрикованными из-за своей деятельности.

Подписывайтесь на страницы Passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Галина Нежнева

Фото: Gustavo Valiente, Fotogramma/Ropi, Dinendra Haria, Alberto Pezzali, Andrew Parsons, Tolga Akmen, Han Yan, Ray Tang, John Stillwell/Pool/ Global Look press

Видео: youtube.com/ СЕГОДНЯ

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
«Вкусная и сочная»: Виктория Дайнеко не скрывает пышные бедра с помощью фильтров или фотошопа
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»
Ярко-красные губы и прозрачное черное платье: Ксения Собчак появилась на модном показе в роковом образе