Британцы обсуждают имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Совсем скоро Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями в третий раз . Подданные гадают, как пара назовет малыша, букмекерские конторы даже принимают ставки. Издание The Daily Mail выяснило, какие версии самые популярные.
Самое вероятное имя для девочки, по мнению британцев — Алиса. Таким именем назвали третьего ребенка в 1843 году королева Виктория и принц Альберт.
Мальчика могут назвать Филиппом, в честь герцога Эдинбургского — дедушки принца Уильяма.
Также велика вероятность, что пара назовет третьего ребенка Марией, Викторией, Артуром, Фредериком, Генри, Альбертом, сообщают The Sun и Forbes.
Версии «Диана», «Элизабет», «Александр» и «Луи» не рассматриваются букмекерами всерьез, так как являются частью имен принцессы Шарлотты и принца Джорджа.
Фото: globallookpress