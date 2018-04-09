Британцы обсуждают имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Совсем скоро Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями в третий раз . Подданные гадают, как пара назовет малыша, букмекерские конторы даже принимают ставки. Издание The Daily Mail выяснило, какие версии самые популярные.

Самое вероятное имя для девочки, по мнению британцев — Алиса. Таким именем назвали третьего ребенка в 1843 году королева Виктория и принц Альберт.

Мальчика могут назвать Филиппом, в честь герцога Эдинбургского — дедушки принца Уильяма.