Подарок брата помог девушке раскрыть семейную тайну

Увидев результаты теста, Кэти набрала телефон матери. Женщина сначала отнекивалась и пыталась сменить тему, но потом сдалась и во всем призналась. Выяснилось, что она рассталась с ее настоящим отцом незадолго до того, как узнала о беременности. ДНК-тест показал, что отца Кэти зовут Вилли Уильямс. «Мой отец, который меня воспитывал, знал правду и всегда считал своей дочерью. Он никогда не просил сдать ДНК-тест. Думаю, в 90-е годы это было слишком дорого для семьи», - добавила Кэти. Обдумав все случившееся, девушка связалась с Уильямсом и все ему сообщила. Мужчина был рад «новой» дочери, Кэти также узнала, что у нее есть младшая сестра по имени Мелоди.