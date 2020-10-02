Подарок брата помог девушке раскрыть семейную тайну
Фото: instagram.com/mssn0w
Результат теста ошеломил 26-летню девушку: мужчина, которого она всю жизнь считала папой, не был ее биологическим отцом.
Девушка получила долгожданный подарок – тест на ДНК – от своего брата. Американке хотелось узнать про своих предков, несмотря на существующий риск нарушить привычный уклад жизни. Причем в семье девушки было не все так просто, родители сами толком не знали, откуда они родом: ее отца усыновили в детстве, а мать никогда не видела своего папы.
Увидев результаты теста, Кэти набрала телефон матери. Женщина сначала отнекивалась и пыталась сменить тему, но потом сдалась и во всем призналась. Выяснилось, что она рассталась с ее настоящим отцом незадолго до того, как узнала о беременности. ДНК-тест показал, что отца Кэти зовут Вилли Уильямс. «Мой отец, который меня воспитывал, знал правду и всегда считал своей дочерью. Он никогда не просил сдать ДНК-тест. Думаю, в 90-е годы это было слишком дорого для семьи», - добавила Кэти. Обдумав все случившееся, девушка связалась с Уильямсом и все ему сообщила. Мужчина был рад «новой» дочери, Кэти также узнала, что у нее есть младшая сестра по имени Мелоди.
Фото: Instagram/ @mssn0w
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