В российских СМИ появилась тревожная информация о том, что 35-летний Борис Корчевников избил своего коллегу по телеканалу «Спас» Василия Добродеева.

На днях редактор видеоархива телеканала «Спас» Василий Добродеев обратился в один из московских травмпунктов и зафиксировал многочисленные синяки и ссадины. Он признался, что на недавней планерке его избил... гендиректор Борис Корчевников. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По словам потерпевшего, конфликт разгорелся в кабинете директора. По версии Добродеева, Корчевников вызвал его «на ковер». В то время в кабинете уже находились несколько сотрудников. Руководитель, как заявил редактор, начал оскорблять его и угрожать, а когда Добродеев пытался покинуть кабинет, то получил несколько ударов в грудь. Сама причина ссоры осталась неизвестной.

СМИ сообщают, что заявление на Корчевникова Добродеев писать не стал. Телеведущий и руководитель православного канала пока никак не комментирует случившееся.

Фото: Instagram