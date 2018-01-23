Борис Корчевников признался, что скоро станет отцом
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35-летний Борис Корчевников неожиданно заявил в эфире своего шоу «Судьба человека», что у него скоро будет ребенок.
Глава телеканала «Спас» и ведущий шоу «Судьба человека» Борис Корчевников внезапно признался своей недавней гостье, певице Натали, что он станет отцом. Это произошло во время обсуждения правильного пеленания детей — Натали принесла с собой на съемки несколько вещей для малышей, чтобы наглядно показать, как она справлялась со своим третьим малышом, появившемся на свет в конце прошлого года.
«Научите и меня, как это все делать. Я собираюсь стать папой, да!» — сообщил Борис изумленной певице.
Впрочем, ведущий не уточнил, кто именно родит ему ребенка и когда произойдет это счастливое событие. Недавно он выложил в свой Instagram фото со съемок — должно быть, именно с участием Натали, — на котором на его коленях лежал кукольный малыш в пеленках. Этот снимок Борис тоже предпочел не комментировать.
Некоторые интернет-пользователи предположили, что Корчевников скоро рассекретит свой новый роман, и даже решили, что речь идет о давней знакомой звезды Сабине Цветковой. В последнее время они все чаще проводят вместе время — в микроблоге брюнетки можно найти множество милых видеороликов с Борисом.
Фото: Instagram