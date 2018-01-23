35-летний Борис Корчевников неожиданно заявил в эфире своего шоу «Судьба человека», что у него скоро будет ребенок.

Глава телеканала «Спас» и ведущий шоу «Судьба человека» Борис Корчевников внезапно признался своей недавней гостье, певице Натали, что он станет отцом. Это произошло во время обсуждения правильного пеленания детей — Натали принесла с собой на съемки несколько вещей для малышей, чтобы наглядно показать, как она справлялась со своим третьим малышом, появившемся на свет в конце прошлого года.

«Научите и меня, как это все делать. Я собираюсь стать папой, да!» — сообщил Борис изумленной певице.