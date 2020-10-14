Большие выигрыши в лотерею разрушили любовь и обернулись «проклятием» для пар
23-летний Карл Кромптон выиграл в лотерею 11 миллионов фунтов стерлингов (1108157600 рублей) и его назвали самым завидным женихом страны. Спустя некоторое время парень встретил свою любовь, у них родилось двое детей. Недавно стало известно, что супруга миллионера Николь Роуч подала на развод: она намерена получить половину от их общего имущества, которое в настоящее время оценивается в 22 миллиона фунтов стерлингов (2216315200 рублей). Женщина до сих пор работает медсестрой, а на прошлой неделе была замечена без обручального кольца. «Мы все немного беспокоимся о Карле, - сказал друг Кромптона, не пожелавший называть своего имени. - Он кажется убитым горем».
Lottery winner Karl Crompton splits from childhood sweetheart who’s set to get half his £22million fortune https://t.co/mrbZW79CzU— Andrew Parker (@AndrewParkerUK) October 12, 2020
Как пишет издание, британская семья – не единственная в длинной череде пар, выигравших в лотерею и расставшихся после обналичивания своего билета.
Фото: instagram.com/successful_yescommunity
Мусорщик из Великобритании Майкл Кэрролл, родившийся в глухой деревне Сваффем, в 2002 году выиграл почти 10 миллионов фунтов (1007416000 рублей). В свои 19 лет он превратился в миллионера, но не смог грамотно распорядиться состоянием. Девушка Майкла Сандра Эйткен была беременна дочерью Брук, когда молодой человек потратил свои последние четыре фунта стерлингов на выигрышный билет. И хотя она вышла за него замуж в 2003 году, Сандра вскоре ушла, потрясенная его непрерывными вечеринками, обвинив его в измене и развлечениях с проститутками. Кэролл шокировал весь мир распутством, «оргиями в римском стиле» в своем особняке в Норфолке. Спустив все до копейки, сейчас 36-летний Майкл снова работает мусорщиком и встречается с домохозяйкой Ребеккой Макнил.
Жизнь Гарета и Кэтрин Булл навсегда изменилась, когда в 2012 году они выиграли джекпот в размере 41 миллиона фунтов стерлингов. Несмотря на то, что пара была безумно счастлива, в течение пяти лет отношения испортились: в 2017 году Гарет уехал из дома, в котором он жил с Кэтрин и двумя их сыновьями. Он потратил часть денег на дом для отпуска на Тенерифе за 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Именно там он встретил маму четверых детей Донну Деспорте, с которой закрутил роман, будучи женатым. Донна написала откровенную книгу об их связи, которая и поставила точку на его семейной жизни.
Адриан и Джиллиан Бэйфорд были женаты восемь лет, когда в 2012 году они заработали поразительную сумму в 148 миллионов фунтов стерлингов (14909756800 рублей). Но их отношения испортились всего 15 месяцев спустя. Оба признались, что их любовь разрушил стресс от ошеломляющей победы.
Фото: Instagram/ @successful_yescommunity, pixabay.com
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