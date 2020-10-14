Большие выигрыши в лотерею разрушили любовь и обернулись «проклятием» для пар

Жизнь Гарета и Кэтрин Булл навсегда изменилась, когда в 2012 году они выиграли джекпот в размере 41 миллиона фунтов стерлингов. Несмотря на то, что пара была безумно счастлива, в течение пяти лет отношения испортились: в 2017 году Гарет уехал из дома, в котором он жил с Кэтрин и двумя их сыновьями. Он потратил часть денег на дом для отпуска на Тенерифе за 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Именно там он встретил маму четверых детей Донну Деспорте, с которой закрутил роман, будучи женатым. Донна написала откровенную книгу об их связи, которая и поставила точку на его семейной жизни.

Адриан и Джиллиан Бэйфорд были женаты восемь лет, когда в 2012 году они заработали поразительную сумму в 148 миллионов фунтов стерлингов (14909756800 рублей). Но их отношения испортились всего 15 месяцев спустя. Оба признались, что их любовь разрушил стресс от ошеломляющей победы.