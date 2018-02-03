Фото обнаженной Джиллиан Андерсон появились на сайте PETA.

Такого от 49-летней Джиллиан Андерсон не ожидал, пожалуй, никто! Звезда сериала «Секретные материалы» полностью обнажилась в рамках проекта природоохранной организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, Люди за этичное обращение с животными), надев для съемки только игривое украшение для волос в виде кошачьих ушек. Своим шагом актриса протестует против использования натурального меха в создании одежды.

«Мне показалось хорошей идеей использовать свое тело для столь важного заявления. Люди отворачиваются от изображений искалеченных животных на рекламных щитах, призывающих отказаться от использования меха, но их привлекает "голая" кампания PETA. Я горжусь быть ее частью», — прокомментировала актриса.

В посвященной актрисе статье на сайте PETA подчеркивается важность решения, ведь по сей день мех добывается самыми жестокими методами: животных содержат в ужасных условиях в тесных клетках до тех пор, пока не придет время забить/отравить/умертвить их для получения меха. Некоторые фабрики в Китае в целях экономии до сих пор снимают шкуры с живых животных. Недобросоветсные производители также используют мех кошек и собак вместо более дорогих материалов.

«К счастью, такие бренды как Armani, BCBG, Hugo Boss, Gucci, Michael Kors, Ralph Lauren, и Stella McCartney обратили внимание на эти факты и используют только этичные материалы для создания одежды», — сообщает сайт природоохранной организации.

Движение против использования натурального меха имеет богатую историю и массу последователей.

А вы все еще носите мех?

Фото: globallookpress, peta