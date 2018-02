Фото обнаженной Джиллиан Андерсон появились на сайте PETA.

Такого от 49-летней Джиллиан Андерсон не ожидал, пожалуй, никто! Звезда сериала «Секретные материалы» полностью обнажилась в рамках проекта природоохранной организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, Люди за этичное обращение с животными), надев для съемки только игривое украшение для волос в виде кошачьих ушек. Своим шагом актриса протестует против использования натурального меха в создании одежды.

«Я лучше буду ходить голой, чем надену мех», — гласит лозунг.