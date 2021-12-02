Больше не надо зашивать деньги в подушку: 4 способа накопить хорошую пенсию

Еще одним популярным способом считаются банковские вклады, но прибавка будет лишь от процентов. При заключении соответствующего договора стоит обратить внимание на наличие капитализации, поскольку такой вклад выгоднее обычного. Вдобавок специалист не рекомендует хранить более 1,4 миллиона рублей в одном банке, так как это максимальный размер страхового возмещения вкладчику.

Кроме того, пассивный доход формирует и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). При таком способе инвестирования можно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы, внесенной на ИИС, за календарный год. Доход зависит от наполнения счета, его составляют государственные облигации или акции растущих, но новых компаний. Коллективные инвестиции — например, паи ПИФов — тоже могут быть куплены на ИИС.

Последний способ — негосударственный пенсионный фонд (НПФ). При выборе организации важно обратить внимание на несколько составляющих: является ли НПФ участником системы гарантирования прав застрахованных лиц; сколько лет существует НПФ, количество застрахованных лиц, соотношение и величина собственных средств НПФ и объем средств под его управлением; какова доходность НПФ за предыдущие годы.