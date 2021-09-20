Больше 100 рублей за кг: цены на гречку побили десятилетний антирекорд

В августе 2021 года 1 кг гречки стоил в магазинах в среднем 102,5 рубля. Последний раз цены превышали отметку 100 рублей лишь в 2011 году: в мае гречка дорожала до 112 рублей. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году в ожидании серьезных карантинных ограничений, связанных с коронавирусом, люди скупали различные товары с длительным сроком хранения, в том числе и крупы. В связи с широким спросом летом 2020 года гречка оказалась среди наиболее подорожавших продуктов. Так, в июле цена выросла в 1,8 раза в годовом выражении, до 87 рублей за 1 кг. Между тем показатели июля — августа 2020 года были на 17% ниже, чем в настоящем году.

С прошлого октября крупа непрерывно дорожала, а рост цен приостановился лишь к началу сентября 2021 года. При этом с 7 по 13 сентября гречка снова подорожала по сравнению с предыдущей неделей — на 0,2%.