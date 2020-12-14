Большая семья осталась без дома перед Рождеством из-за загоревшейся елки

«Я побежал вниз, в гостиной стоял туман, — сказал он. — Только потом я увидел пламя». Как выяснилось позже, возгорание началось с неисправности на освещении рождественской елки, затем вспыхнули ветви. Дом затянуло густым дымом. «Через минуту лестница стала черной. Я начал кричать всем: "Дом горит, уходит"». Тогда я увидел, что дерево загорелось», — рассказал британец.

Вся семья выбежала на улицу и уже скоро наблюдала за пожаром перед домом. Внезапно мужчина понял, что домашние животные — две собаки и два котенка — не выбрались. Он и его сосед бросились обратно внутрь, чтобы спасти животных, и вытащили их на улицу.

«Я был в некоторых страшных ситуациях, но это напугало меня до смерти, — признался отец семейства. — Через день мы вернулись посмотреть, что уцелело. Детские игрушки, одежда, постельные принадлежности, телевизоры — все исчезло».