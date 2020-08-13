«Болевой шок и снимок с вердиктом»: Соколовский получил травму во время подготовки к шоу «Ледниковый период»
Фото: Instagram Влада Соколовского
«Четверг, 13-е» выдался неудачным днем для бывшего мужа Риты Дакоты, музыканта Влада Соколовского. Во время репетиций к шоу «Ледниковый период» на Первом канале с ним произошел несчастный случай.
«Сегодня получил травму! Впервые делали сложную поддержку и грохнулись с хорошим треском! По итогу болевой шок, давление 80 на 40, растяжение и впереди снимок с вердиктом. Я надеюсь, что все обойдется и мы сможем продолжить тренировки, потому что уже вложено очень много сил и времени! Начали делать красивую постановку... Верим в лучшее», - поделился артист.
Партнершей Влада Соколовского в проекте стала олимпийская чемпионка Екатерина Боброва. Помимо них на лед в этом году готовятся выйти: Максим Маринин и Надежда Михалкова, Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова, Роман Костомаров и Регина Тодоренко, Елена Ильины и Влад Топалов, Алексей Тихонов и Ирина Пегова, Татьяна Тотьмянина и Вячеслав Чепурченко, Повилас Ванагас и Мария Луговая, Максим Траньков и Ольга Кузьмина, Маргарита Дробязко и Владимир Маркони, Татьяна Волосожар и Евгений Пронин.
Редакция Passion.ru желает Владу скорейшего восстановления и возвращения к тренировкам!
Фото и видео: Instagram/@vs20
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!