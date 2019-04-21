Более 180 человек погибли в Шри-Ланке в результате серии взрывов

Президент России Владимир Путин выразил президенту Шри-Ланки свои соболезнования в связи с произошедшим: «Уважаемый господин президент, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями серии террористических актов в городах вашей страны. Хотел бы подтвердить, что Россия была и остается надежным партнером Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма... В нашей стране разделяют скорбь родных и близких погибших и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и посол России в Шри-Ланке Юрий Материй сообщили, что граждан России среди погибших и пострадавших нет. «На эту минуту среди погибших и пострадавших нет российских граждан, посольство продолжает проверять информацию. Мы, безусловно, выражаем соболезнования погибшим, раненым, народу Шри-Ланки в этот трагический день», — заявила Мария Захарова в эфире канала «Россия 24».