Более 180 человек погибли в Шри-Ланке в результате серии взрывов

21 апреля, в католическую Пасху, в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. В 8:45 по местному времени бомбы взорвались в трех католических храмах Котахена, Негомбо и Баттикалоа и трех самых популярных среди туристов гостиницах в Коломбо. Седьмой взрыв прогремел возле зоопарка города Дехивала-Маунт-Лавиния, восьмой — в пригороде столицы Шри-Ланки, передает AFP. Отмечается, что более 180 человек погибло и более 400 — пострадало.
Президент России Владимир Путин выразил президенту Шри-Ланки свои соболезнования в связи с произошедшим: «Уважаемый господин президент, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями серии террористических актов в городах вашей страны. Хотел бы подтвердить, что Россия была и остается надежным партнером Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма... В нашей стране разделяют скорбь родных и близких погибших и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и посол России в Шри-Ланке Юрий Материй сообщили, что граждан России среди погибших и пострадавших нет. «На эту минуту среди погибших и пострадавших нет российских граждан, посольство продолжает проверять информацию. Мы, безусловно, выражаем соболезнования погибшим, раненым, народу Шри-Ланки в этот трагический день», — заявила Мария Захарова в эфире канала «Россия 24».
Правительство Шри-Ланки введет комендантский час на острове с 18:00 21 апреля до 06:00 22 апреля. Кроме того, были заблокированы социальные сети и мессенджеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ada Derana.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Tharaka Basnayaka/ZUMAPRESS.com
Видео: vesti.ru, Instagram