Блогеры в Москве угнали BMW ради розыгрыша и попали под арест

Двое из парней сели в автомобиль, попросили таксиста открыть багажник и помочь другу уложить пакеты. Как только водитель вышел из машины, один из нарушителей пересел на водительское сиденье и нажал на газ. При этом через несколько минут шутники вернулись и пытались объяснить все водителю, который юмора не оценил и обратился в полицию.

Подозреваемых задержали в тот же день на проспекте Маршала Жукова. Выяснилось, что мужчины регулярно снимают ролики с розыгрышами. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 Уголовного кодекса (неправомерном завладении автомобилем без цели хищения). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Один из подозреваемых находится под стражей, двое — под домашним арестом.