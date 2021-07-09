Избившего девушку на стриме блогера приговорили к 6 месяцам исправительных работ

Очень неприятный инцидент увидели зрители в прямом эфире блогера Mellstroy. Во время прямого эфира, который он записывал из квартиры в Moscow City, он несколько раз ударил девушку головой об стол – судя по всему, гостья Алена Ефремова чем-то ему не понравилась.

Пострадавшая сразу зафиксировала побои, вызвала скорую и полицию. Кроме того, девушка сразу записала видеообращение в слезах, на котором у нее видны кровоподтеки на губах.