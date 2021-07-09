Избившего девушку на стриме блогера приговорили к 6 месяцам исправительных работ
Очень неприятный инцидент увидели зрители в прямом эфире блогера Mellstroy. Во время прямого эфира, который он записывал из квартиры в Moscow City, он несколько раз ударил девушку головой об стол – судя по всему, гостья Алена Ефремова чем-то ему не понравилась.
Пострадавшая сразу зафиксировала побои, вызвала скорую и полицию. Кроме того, девушка сразу записала видеообращение в слезах, на котором у нее видны кровоподтеки на губах.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @melstroy_com
И теперь на Андрея возбудили уголовное дело по статье «Побои». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Инцидент произошел еще в октябре 2020 года. А теперь мировой суд Пресненского района приговорил Андрея Бурима к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.
Кроме того, ему также обязали выплатить потерпевшей моральную компенсацию в размере 72 444 рубля. Сама Алена Ефремова потребовала от стримера компенсации в 15 миллионов рублей, но суд одобрил это только частично.
Фото: Instagram Андрея Бурима, скриншот видео
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