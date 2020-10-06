91-сантиметровая девушка рассказала о своей жизни и стала звездой Сети

Американка, рост которой всего 91 сантиметр, публикует в Сети истории, как справляется с готовкой, шопингом и другими рутинными домашними делами. Пользователи не только с интересом наблюдают за ее жизнью, но и дают советы.

Как уточнила Маккензи, редкая форма карликовости – спондилоторакальная дисплазия – не помешала ей окончить университет, а также сыграть в театральной постановке. С недавних пор американка начала вести собственный блог в TikTok.