91-сантиметровая девушка рассказала о своей жизни и стала звездой Сети
Фото: instagram.com/mackenzie937
Американка, рост которой всего 91 сантиметр, публикует в Сети истории, как справляется с готовкой, шопингом и другими рутинными домашними делами. Пользователи не только с интересом наблюдают за ее жизнью, но и дают советы.
Как уточнила Маккензи, редкая форма карликовости – спондилоторакальная дисплазия – не помешала ей окончить университет, а также сыграть в театральной постановке. С недавних пор американка начала вести собственный блог в TikTok.
В одном из видео Маккензи рассказывает о том, как готовит популярное блюдо мексиканской кухни — тако. Чтобы дотягиваться до плиты, Траш использует специальную мини-стремянку.
Пользователи начали давать девушке советы. В комментариях они уточнили, что американке стоило взять более высокую стремянку.
В другом ролике, снятом в магазине, девушка показала, как просит покупателей достать ей товар, когда не может дотянуться до верхних полок. Ролик набрал более трех миллионов просмотров за несколько дней.
«Магазины должны сделать специальные длинные приспособления, помогающие дотягиваться до верхних полок», - считают некоторые поклонники блогера.
«Я работаю в продуктовом магазине, большинству людей даже со средним ростом там сложно дотянуться до верхних полок. Нужно сделать их ниже», - согласились другие юзеры.
Маккензи объяснила, что может делать почти все, что и люди с обычным ростом, но у нее это занимает больше времени. В пример американка привела то, как складывает одеяла. Фанатов TikTok ролик очень воодушевил. Один из подписчиков даже признался, что Маккензи застилает постель лучше него.
Фото: Instagram/ @mackenzie937
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