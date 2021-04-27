Блогер, на стриме которого умерла девушка, получил 6 лет строгого режима

Стаса Решетняка, блогера и автора треш-стримов, который известен под ником Reeflay, приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима после того, как во время одного из эфиров умерла его девушка Валентина Григорьева. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры Московской области Наталию Григорьеву.

Как установили эксперты, причиной ее смерти стало кровоизлияние в мозг, а также черепно-мозговая травма.

В суде Решетняк признал свою вину и раскаялся. Как сообщает Telegram-канал Mash, в зале суда блогер начал плакать.

Его признали виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека») УК РФ.

2 декабря 2020 года Григорьева принимала участие в треш-стриме, во время которого блогер выгнал раздетую девушку на мороз. Кроме того, он несколько раз сильно избил девушку.

В более ранних стримах девушка заявила, что находится в положении.