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Близкий друг Ксении Собчак высказался о ее беременности

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Ксения Собчак и Андрей Малахов
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Давний приятель Ксении Собчак Андрей Малахов рассказал о том, что думает по поводу ее предполагаемого интересного положения.

Ксения Собчак пока никак не комментирует слухи о том, что она ждет второго ребенка. Такая информация появилась в Сети после того, как она недавно расплакалась в прямом телеэфире во время предвыборных дебатов. Причем в окружении Ксении этот поступок расценили не просто как нервный.

«Спустя несколько часов я вместе с Танечкой Арно, Машей Богданович и Натой Якимчик оказался на ужине по случаю открытия корнера Guerlain в ЦУМе, где, разумеется, все обсуждали случившееся на теледебатах. Вердикт прекрасные дамы вынесли такой: "Ксения беременна. Это был гормональный срыв"», — заявил Андрей Малахов в своей колонке в журнале StarHit.

Сам телеведущий и давний приятель Ксении тоже не сомневается, что скоро в ее семье произойдет пополнение. «Я поцеловал Ксюшу в живот, а потом на свет появился чудесный Платоша. Если принять во внимание, что мой папа всегда мечтал, чтобы я стал гинекологом, и отдельные разговоры в свете, что кандидат в президенты уже чуть ли не на шестом месяце, я выражаю восхищение стойкостью Ксении и готов снова повторить свой поцелуй», — добавил Андрей. А вы как считаете, беременна ли Собчак?

Фото: Instagram

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