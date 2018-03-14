Близкий друг Ксении Собчак высказался о ее беременности

«Спустя несколько часов я вместе с Танечкой Арно, Машей Богданович и Натой Якимчик оказался на ужине по случаю открытия корнера Guerlain в ЦУМе, где, разумеется, все обсуждали случившееся на теледебатах. Вердикт прекрасные дамы вынесли такой: "Ксения беременна. Это был гормональный срыв"», — заявил Андрей Малахов в своей колонке в журнале StarHit.

Сам телеведущий и давний приятель Ксении тоже не сомневается, что скоро в ее семье произойдет пополнение. «Я поцеловал Ксюшу в живот, а потом на свет появился чудесный Платоша. Если принять во внимание, что мой папа всегда мечтал, чтобы я стал гинекологом, и отдельные разговоры в свете, что кандидат в президенты уже чуть ли не на шестом месяце, я выражаю восхищение стойкостью Ксении и готов снова повторить свой поцелуй», — добавил Андрей. А вы как считаете, беременна ли Собчак?

Фото: Instagram