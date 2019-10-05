Блейк Лайвли и Райан Рэйнолдс тайно стали родителями?

32-летняя актриса Блейк Лайвли и 42-летний Райан Рэйнолдс тайно стали родителями два месяца назад, сообщает издание DailyMail со ссылкой на таблоид Us Weekly. Такой вывод светские сплетники сделали из фотографии, которой поделился актер накануне — на ней они с супругой были на свидании, и она не выглядела беременной.

Редактор Us Weekly предположил, что Блейк стала мамой пару месяцев назад — и скрыла этот факт от окружающих.