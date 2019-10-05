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Блейк Лайвли и Райан Рэйнолдс тайно стали родителями?

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Слайд, который
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Блейк Лайвли и Райан Рэйнолдс

Фото: Instagram Райана Рэйнолдса

Таблоиды сообщили, что Блейк Лайвли родила третьего ребенка Райану Рэйнолдсу.

32-летняя актриса Блейк Лайвли и 42-летний Райан Рэйнолдс тайно стали родителями два месяца назад, сообщает издание DailyMail со ссылкой на таблоид Us Weekly. Такой вывод светские сплетники сделали из фотографии, которой поделился актер накануне — на ней они с супругой были на свидании, и она не выглядела беременной.

Редактор Us Weekly предположил, что Блейк стала мамой пару месяцев назад — и скрыла этот факт от окружающих.

О том, что пара ждет третьего ребенка, стало известно в мае, когда будущая мама пришла на премьеру фильма «Детектив Пикачу» в Голливуде с заметно округлившимся животом. У Блейк и Райана уже есть двое детей — 4-летняя Джеймс и 2-летняя Инес. Факт рождения нового малыша пара пока не подтвердила.

Фото и видео: instagram

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