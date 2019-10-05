Блейк Лайвли и Райан Рэйнолдс тайно стали родителями?
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Фото: Instagram Райана Рэйнолдса
32-летняя актриса Блейк Лайвли и 42-летний Райан Рэйнолдс тайно стали родителями два месяца назад, сообщает издание DailyMail со ссылкой на таблоид Us Weekly. Такой вывод светские сплетники сделали из фотографии, которой поделился актер накануне — на ней они с супругой были на свидании, и она не выглядела беременной.
Редактор Us Weekly предположил, что Блейк стала мамой пару месяцев назад — и скрыла этот факт от окружающих.
О том, что пара ждет третьего ребенка, стало известно в мае, когда будущая мама пришла на премьеру фильма «Детектив Пикачу» в Голливуде с заметно округлившимся животом. У Блейк и Райана уже есть двое детей — 4-летняя Джеймс и 2-летняя Инес. Факт рождения нового малыша пара пока не подтвердила.
Фото и видео: instagram
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