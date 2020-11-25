Безработная студентка рассказала, как сэкономила миллион во время пандемии

Девушка отказалась от своей банковской карты в декабре 2019 года. По ее словам, за время пандемии она освоила концепцию «жизни без трат», научилась выживать на случайной работе и перепродавать ненужную одежду.

Пэджет учится на третьем курсе Университета Центрального Ланкашира в Престоне. Джесс жила в университетском городке, что избавляло от необходимости платить за транспорт. Аренда жилья автоматически выплачивалась из ее студенческой ссуды. До начала пандемии она подрабатывала студенческим послом с заработной платой в 300 фунтов стерлингов в месяц (30,4 тысячи рублей).