Безработная студентка рассказала, как сэкономила миллион во время пандемии
Девушка отказалась от своей банковской карты в декабре 2019 года. По ее словам, за время пандемии она освоила концепцию «жизни без трат», научилась выживать на случайной работе и перепродавать ненужную одежду.
Пэджет учится на третьем курсе Университета Центрального Ланкашира в Престоне. Джесс жила в университетском городке, что избавляло от необходимости платить за транспорт. Аренда жилья автоматически выплачивалась из ее студенческой ссуды. До начала пандемии она подрабатывала студенческим послом с заработной платой в 300 фунтов стерлингов в месяц (30,4 тысячи рублей).
Фото: pixabay.com
Девушка была вынуждена уволиться в марте 2020 года. Оставшись без средств к существованию, она придумала себе новые правила: отказалась снимать наличные в течение года и жила на шесть фунтов стерлингов в месяц (608 рублей). Британка переехала к родителям, но продолжала обеспечивать себя сама.
Главный секрет экономии Джесс состоит в том, что она не покупает товары без скидок. «Я подала заявку на другую работу, но пока мне не повезло, — сказала она. — Теперь я гуляю с собаками и трачу на жизнь только карманные деньги».
Безработная девушка со временем научилась находить магазины со скидками и пользоваться мобильными приложениями для их поиска. «Мне пришлось пойти на многие жертвы. Иногда еда была действительно однообразной, но удалось выйти из кризиса без потерь и даже сэкономить», — говорит она. Большая часть еды покупается по купонам или собирается из бесплатных приложений, которые позволяют владельцам раздавать ненужные продукты.
Вместо того чтобы использовать свои сбережения, Джесс зарабатывает, продавая подержанную одежду в социальной сети. Она также выгуливает собак за дополнительные деньги. «Я подсмотрела идею провести год без трат в группе в Facebook, посвященной экономии денег для семей», — пояснила она. Обычно Джесс ест кашу на завтрак, сэндвич и фрукты на обед и второе вечером. «Я не чувствую смущения. Совершенно нормально спрашивать сотрудников, в какое время магазин скидывает цены на продукты», — признается она.
Фото: pixabay.com
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