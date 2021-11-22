Безопасно для бюджета: чем заменить внезапно подорожавшую красную икру на новогоднем столе

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» специалист порекомендовала заменить икру рыбой. «В целом это не очень полезный продукт, чтобы нам горевать по этому поводу. Рыбные жиры есть и в тушке рыбы, и печени трески, тунце», — уточнила Ольга Григорьян.

К тому же икра считается высококалорийным блюдом и в ней много соли, поэтому она вредна, уточнила диетолог. «Не так уж фанатично надо биться за икру, это больше традиция, это больше красота на столе. Это абсолютно не трендовый продукт. Если говорим об омеге, то она больше всего содержится в селёдке. Наше традиционное блюдо сельдь под шубой полностью заменит и восполнит все дефициты в питании», — сообщила она.

Также Ольга Григорян отметила, что при желании красную икру можно засолить самостоятельно или заменить ее икрой других рыб.