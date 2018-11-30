«Без лишних слов»: Владимир Пресняков показал орден

Накануне вечером Владимир Пресняков решил выложить в свой микроблог фото с орденом, но пока непонятно, кому именно она принадлежит и когда прошло награждение — певец и композитор не прокомментировал снимок.

Тем не менее фолловеры уже наперебой поздравляют любимого артиста: «Это заслуженно!», «Очень достойная награда», «Всех заслуженных наградили, вот и ваша очередь», «За доблестный труд!».