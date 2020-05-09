#Бессмертныйполкдома: Татьяна Навка, Милла Йовович и другие звезды рассказали о подвигах своих близких
Фото: Instagram Татьяны Навки
В субботу, 9 мая 2020 года, страны бывшего Советского Союза отмечают 75-ю годовщину победы в Великой отечественной войне. К сожалению, пандемия коронавируса внесла определенные коррективы в празднование этой памятной даты. Так, торжественный парад на Красной площади и марш «Бессмертного полка» были перенесены на неопределенное время до стабилизации ситуации, россияне могли увидеть трансляцию воздушной части парада. Президент РФ Владимир Путин, соблюдая все меры предосторожности, возложил цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, откуда обратился к согражданам с поздравлением с Днем Победы.
Нашу редакционную ленту Instagram заполнили видеопоздравления, открытки и фотографии дедушек и бабушек, прошедших сложный путь к победе.
«75 лет назад наша страна одержала тяжёлую, героическую Победу в Великой Отечественной Войне! В этот день мы чтим память тех, кто воевал на фронте, пережил блокаду и лагеря, трудился в тылу, пал в битвах, выжил и восстановил страну после войны! Народ и поколение отдавшие всё ради нашего с вами будущего, ради мирного неба над головой, ради своей страны! Люди, которые не только победили, но и смогли поднять страну после военной разрухи и пепелища! Это люди, чей подвиг невозможно переоценить и забыть! Низкий поклон и вечная память нашим героям!!! #бессмертныйполкдома "Они должны идти победным строем в любые времена"!
🔺Наш герой - красноармеец, краснофлотец, который участвовал в освобождении Севастополя, был ранен в марте 1942го, награждён Медалью "За Отвагу", Медалью "За боевые заслуги", Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной Войны 2-й степени, Медалью" За оборону Кавказа" - Навка Пётр Петрович. Мы Помним, мы Гордимся!» — рассказала Татьяна Навка про своего дедушку.
Голливудская звезда с русскими корнями Милла Йовович поделилась фотографиями своей бабушки Татьяны Поповой: «Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая ушла медсестрой на передовую, когда ей было всего 16 лет. К своему 18-летию она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина. Ее муж, мой дед по материнской линии Александр Логинов, тоже всю войну боролся. Также мой дед по отцовской линии Богдан Йовович воевал в рядах югославских партизан. Вы можете сказать, что я из длинного ряда бойцов, солдат и революционеров, и я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми из своего рода. Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным. Сегодня я хочу почтить их память и память всех смелых душ, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше и достойнее. Нам нужно больше таких людей сегодня».
«На фото мой папа и его родной брат — Дмитрий Иванович и Владимир Иванович Ретуевы. В каждой семьей есть свои герои, прошедшие войну. Кто-то отдал свою жизнь за мир и светлое будущее, кто-то вернулся, оставив на войне свою юность и счастливые молодые годы. К сожалению, их уже нет в живых и мы не можем их поздравить.
Вечная память нашим героям, спасибо вам за мирное небо. С Праздником Великой Победы!» — написала Ольга Крутая.
«Дайнеко Егор Алексеевич. Ветеран Первой Мировой войны и Великой Отечественной. Гордость семьи!!!Спасибо!!! С ДНЁМ ПОБЕДЫ!» — вспомнила дедушку Виктория Дайнеко.
«С вами моя бабушка, Ксения Архиповна Алферова! Этой прекрасной женщине 98 лет! В 17 лет, когда началась война, бабуля, вместе с младшей сестрой Надей , была отправлена на завод, делать огромные артиллерийские гильзы. Работать приходилось много, работать приходилось тяжело, под ногами все время была ледяная вода, масло, металлические стружки. Подошва на башмаках быстро расползалась, и ты оказывалась босая. В скором времени ее папа забрал их с этой работы, поскольку у бабушки начали очень сильно болеть ноги, застудила их. Устроил их работать в совхоз. Но девочки считали, что должны воевать и таким образом спасать свою родную землю. Отправили заявку в военкомат и через некоторое время, бабушку отправили учиться на радистку, а Надю на авиационного техника. Вторую половину войны бабушка прослужила радисткой! Спасибо, бабуля, за Победу! ( ноги у бабушки периодически болят и по сию пору)» — гордится бабушкой Ксения Алферова.
«Родные, любимые лица. Сколько судеб, жизней... и всё ради нас, чтобы мы никогда не узнали, как страшно на этой войне. Спасибо всем нашим бабушкам и дедушкам, низкий им поклон, вечная память», — подписала архивный кадр Равшана Куркова.
«вот этот человек с мягкой улыбкой и добрыми глазами - мой дедушка анисим фёдорович. мне - трехлетнему карапузу - было все равно, сколько у него орденов и медалей. важнее было гладить пушистых кроликов вместе с ним и курлыкать на понятном нам двоим языке. то, что он прошёл войну, я тогда не понимала. что такое война для ребёнка, родившегося через 29 лет после победы? просто страшное слово. намного страшнее, когда дедушка, которого ты любишь не рассудком, а своей маленькой душой, внезапно умирает перед телевизором. и это твое первое знакомство со смертью. я не верю в героев с картинок, отлакированных глянцем. мои герои - реальные люди. и именно они в итоге спасают мир. низкий поклон и благодарность нашим дедушкам и бабушкам за любовь и отвагу, которой наполнены наши сердца. а ещё за то, что «случись повториться войне» после триумфа 1945го, мы опять победим. у нас есть самые лучшие учителя», — поделилась эмоциями Диана Арбенина.
«История героев моей семьи ⭐️ К сожалению, про подвиги моих прадедов я узнала только от дедушек с бабушками, и от своих родителей. 🙏🏻 Яков Лукин прошёл всю войну до Берлина в пехоте, вернулся с открытой формой туберкулёза и умер в 1956году. 🙏🏻😔. Тимофей Максимов в чине мичмана воевал в Кронштадте.
Иван Лосев воевал танкистом и капитуляцию фашистов встретил в Праге в чине подполковника, а потом ещё воевал с Японией до 2сентября на Курильских остовах. Один раз ,очень давно, папе даже удалось примерить его китель, весь в наградах. Он тогда показался таким тяжеленным... Четвёртый прадедушка Иван Семенович - работал водителем на Дороге Жизни. Уже после войны, он всегда плакал,когда слышал исполнение песни "Ладога.моя Ладога..." 😔😔😔 Прабабушка Антонина Назарова работала в блокадном Ленинграде мотальщицей катушек для подводных лодок, а прабабушки Мария Павловна и Нина Павловна также находились все 872 дня блокады в Ленинграде: рыли окопы, работали у станков на Кировском заводе почти под носом у немцев!💪🏻 . . Больше всего меня тронул рассказ бабушки Аллы, которая всю войну провела в детском доме на Лесном проспекте. Она запомнила ярче всего не ужасы бомбёжек, а то, как её отец привёз с фронта бутылку рыбьего жира, и разрешил его разделить на всех.. Каждое утро воспитатель давала его выстроившимся в ряд ребятам с широко открытыми ртами, как у галчат, чтобы не потерять ни капельки драгоценного продукта. Выжить могли только так,помогая друг другу. Один мой прадедушка Сеня ( Калугин Семён Андреевич, моей бабушкин папа) даже был в плену у фашистов на Украине, бежал, получил ранение, и продолжил работать комбайнёром уже на освобождённой территории . Когда мне становится очень трудно или страшно, то моя бабушка Алла отвечает на все мои тревоги и проблемы так:" Олечка! Главное,чтобы не было войны! Счастье-это мирное небо над головой!Всё остальные трудности можно преодолеть."🙏🏻 И я ей верю от всего сердца!❤️ Спасибо всем героям, отдавшим все силы для Победы и на полях сражений,и в тылу!🙏🏻 Низкий Вам поклон от живущих сегодня!Постараюсь быть достойной вашего великого наследия: МИРА в нашей стране!🙏🏻 #9мая#75летпобеды» – рассказала Ольга Бузова.
Фото: Instagram Ольги Бузовой
Редакция Passion.ru поздравляет всех с праздником великой Победы.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: РИА "Новости"
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!