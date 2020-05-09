Бессмертныйполкдома: Татьяна Навка, Милла Йовович и другие звезды рассказали о подвигах своих близких

«История героев моей семьи ⭐️ К сожалению, про подвиги моих прадедов я узнала только от дедушек с бабушками, и от своих родителей. 🙏🏻 Яков Лукин прошёл всю войну до Берлина в пехоте, вернулся с открытой формой туберкулёза и умер в 1956году. 🙏🏻😔. Тимофей Максимов в чине мичмана воевал в Кронштадте.

Иван Лосев воевал танкистом и капитуляцию фашистов встретил в Праге в чине подполковника, а потом ещё воевал с Японией до 2сентября на Курильских остовах. Один раз ,очень давно, папе даже удалось примерить его китель, весь в наградах. Он тогда показался таким тяжеленным... Четвёртый прадедушка Иван Семенович - работал водителем на Дороге Жизни. Уже после войны, он всегда плакал,когда слышал исполнение песни "Ладога.моя Ладога..." 😔😔😔 Прабабушка Антонина Назарова работала в блокадном Ленинграде мотальщицей катушек для подводных лодок, а прабабушки Мария Павловна и Нина Павловна также находились все 872 дня блокады в Ленинграде: рыли окопы, работали у станков на Кировском заводе почти под носом у немцев!💪🏻 . . Больше всего меня тронул рассказ бабушки Аллы, которая всю войну провела в детском доме на Лесном проспекте. Она запомнила ярче всего не ужасы бомбёжек, а то, как её отец привёз с фронта бутылку рыбьего жира, и разрешил его разделить на всех.. Каждое утро воспитатель давала его выстроившимся в ряд ребятам с широко открытыми ртами, как у галчат, чтобы не потерять ни капельки драгоценного продукта. Выжить могли только так,помогая друг другу. Один мой прадедушка Сеня ( Калугин Семён Андреевич, моей бабушкин папа) даже был в плену у фашистов на Украине, бежал, получил ранение, и продолжил работать комбайнёром уже на освобождённой территории . Когда мне становится очень трудно или страшно, то моя бабушка Алла отвечает на все мои тревоги и проблемы так:" Олечка! Главное,чтобы не было войны! Счастье-это мирное небо над головой!Всё остальные трудности можно преодолеть."🙏🏻 И я ей верю от всего сердца!❤️ Спасибо всем героям, отдавшим все силы для Победы и на полях сражений,и в тылу!🙏🏻 Низкий Вам поклон от живущих сегодня!Постараюсь быть достойной вашего великого наследия: МИРА в нашей стране!🙏🏻 #9мая#75летпобеды» – рассказала Ольга Бузова.