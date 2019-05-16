Беспрецедентное решение: финалисты 6-го сезона шоу «Голос. Дети» будут бороться за победу во второй раз

Специалисты выяснили, что во время финала шел массированная отправка смсок за номер, под которым выступала Микелла. В общей сложности с 300 номеров одного оператора и одного тарифа за девочку прислали 8 тысяч сообщений. Кроме того, звонки поступавшие массово из одного из регионов, шли с телефонных номеров, последние числа в которых следовали один за другим: -39, -40, 41 и т.д.

В Group-IB отметили, что это результаты только первой части расследования, вся работа завершится к концу мая. Конкретные регионы назовут в финальном отчете.