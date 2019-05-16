Беспрецедентное решение: финалисты 6-го сезона шоу «Голос. Дети» будут бороться за победу во второй раз

Первый канал отменил результаты голосования за финалистов шестого сезона шоу «Голос. Дети». Такое решение приняли после обнародования первых результатов расследования компании Group-IB, которая обнаружила накрутку голосов за дочь Алсу Микеллу Абрамову, сообщает РБК.
Специалисты выяснили, что во время финала шел массированная отправка смсок за номер, под которым выступала Микелла. В общей сложности с 300 номеров одного оператора и одного тарифа за девочку прислали 8 тысяч сообщений. Кроме того, звонки поступавшие массово из одного из регионов, шли с телефонных номеров, последние числа в которых следовали один за другим: -39, -40, 41 и т.д.
В Group-IB отметили, что это результаты только первой части расследования, вся работа завершится к концу мая. Конкретные регионы назовут в финальном отчете.
Сразу после обнародования результатов последовало сообщение о том, что 24 мая в прямом эфире пройдет повторное голосование за финалистов. На одной сцене во второй раз встретятся и поборются за победу Микелла Абрамова, Ержан Максим и Валерий Кузаков.
Напомним, что скандал и в прямом смысле народные волнения возникли после того, как Микелла с большим отрывом победила в финале. Зрители были уверены: поет девочка хорошо, но соперники еще лучше, а победу ей принесла известность и влияние родителей.
Алсу все время хранила молчание, не комментируя сложившуюся ситуацию. Однако сегодня официальный канал певицы на сервисе youtube опубликовал видео из студии, где Микелла Абрамова и Ержана записывают новую общую песню. Комментарии к публикации отключили.
Мама Ержана рассказывала ранее, что после участия сына в «Голосе» ему начали поступать предложения принять участие и в других проектах. Недавно мальчика позвали на британский X-Factor. Однако от предложения пришлось отказаться из-за того, что Ержан пропустил много занятий в школе и его гастрольный график и без того плотный.
Все о шестом сезоне шоу «Голос. Дети» и скандале с голосованием читайте здесь.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ Голос Дети, Alsou
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