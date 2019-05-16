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Беспрецедентное решение: финалисты 6-го сезона шоу «Голос. Дети» будут бороться за победу во второй раз

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Микелла Абрамова

Фото: Instagram
Голосование пройдет в прямом эфире 24 мая.

Первый канал отменил результаты голосования за финалистов шестого сезона шоу «Голос. Дети». Такое решение приняли после обнародования первых результатов расследования компании Group-IB, которая обнаружила накрутку голосов за дочь Алсу Микеллу Абрамову, сообщает РБК.

Специалисты выяснили, что во время финала шел массированная отправка смсок за номер, под которым выступала Микелла. В общей сложности с 300 номеров одного оператора и одного тарифа за девочку прислали 8 тысяч сообщений. Кроме того, звонки поступавшие массово из одного из регионов, шли с телефонных номеров, последние числа в которых следовали один за другим: -39, -40, 41 и т.д.

В Group-IB отметили, что это результаты только первой части расследования, вся работа завершится к концу мая. Конкретные регионы назовут в финальном отчете.

Сразу после обнародования результатов последовало сообщение о том, что 24 мая в прямом эфире пройдет повторное голосование за финалистов. На одной сцене во второй раз встретятся и поборются за победу Микелла Абрамова, Ержан Максим и Валерий Кузаков.

Напомним, что скандал и в прямом смысле народные волнения возникли после того, как Микелла с большим отрывом победила в финале. Зрители были уверены: поет девочка хорошо, но соперники еще лучше, а победу ей принесла известность и влияние родителей.

Алсу все время хранила молчание, не комментируя сложившуюся ситуацию. Однако сегодня официальный канал певицы на сервисе youtube опубликовал видео из студии, где Микелла Абрамова и Ержана записывают новую общую песню. Комментарии к публикации отключили.

Мама Ержана рассказывала ранее, что после участия сына в «Голосе» ему начали поступать предложения принять участие и в других проектах. Недавно мальчика позвали на британский X-Factor. Однако от предложения пришлось отказаться из-за того, что Ержан пропустил много занятий в школе и его гастрольный график и без того плотный.

Все о шестом сезоне шоу «Голос. Дети» и скандале с голосованием читайте здесь.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ Голос Дети, Alsou

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