Бесплатная вакцинация в частных клиниках и не только: какие законы изменятся с 1 октября
«Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют», — сообщил Володин о поправках по поводу вакцинации в своем Telegram-канале.
Изменения коснутся и защиты неквалифицированных инвесторов. Перед сделками со сложными финансовыми инструментами инвесторы будут проходить бесплатное тестирование. У тех, кто не сможет сдать тест, останется возможность купить любой инструмент, но на сумму не более 100 тысяч рублей за сделку и под специальное уведомление о принятии на себя рисков. По словам председателя, это повысит финансовую грамотность людей и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои денежные средства.
С 1 октября также на 3,7% повысятся размеры окладов военнослужащих (контрактников и срочников), полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения и некоторых работников Фельдъегерской службы.
Теперь выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет будут поступать только на карту «Мир». Изменения касаются семей, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года, а доход на одного члена семьи при этом не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума.
Также россияне получат бесплатный доступ к телеканалам первого и второго мультиплекса (первые телевизионные 20 каналов) в Интернете. Операторы связи по требованию Роскомнадзора будут обязаны передавать данные об оборудовании, о текстовых и голосовых сообщениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Получившая положительное заключение от госэкспертизы проектная документация будет признаваться типовой. Сведения о ней будут попадать в Единый государственный реестр. Кроме того, с 28 октября станет возможным подача документов на государственную регистрацию прав на недвижимость через нотариуса. Заявление на бумаге будет регистрироваться в течение пяти рабочих дней, в цифровом формате — три дня, а через МФЦ — семь.
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