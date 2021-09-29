Бесплатная вакцинация в частных клиниках и не только: какие законы изменятся с 1 октября

«Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют», — сообщил Володин о поправках по поводу вакцинации в своем Telegram-канале.

Изменения коснутся и защиты неквалифицированных инвесторов. Перед сделками со сложными финансовыми инструментами инвесторы будут проходить бесплатное тестирование. У тех, кто не сможет сдать тест, останется возможность купить любой инструмент, но на сумму не более 100 тысяч рублей за сделку и под специальное уведомление о принятии на себя рисков. По словам председателя, это повысит финансовую грамотность людей и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои денежные средства.

С 1 октября также на 3,7% повысятся размеры окладов военнослужащих (контрактников и срочников), полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения и некоторых работников Фельдъегерской службы.