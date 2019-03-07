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Беременная жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина прилетела в Россию

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мухаммад V Фарис и Оксана Воеводина

Фото: Instagram Ezzat Tahir
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25-летняя «Мисс Москва» Оксана Воеводина продемонстрировала округлившийся живот на публике.

Свадьба 49-летнего Мухаммада V Фариса и 25-летней модели Оксаны Воеводиной, которая состоялась в минувшем году в Москве, наделала немало шума в Сети. Ради свадьбы с королевой красоты король добровольно отрекся от трона, а модель, в свою очередь, приняла ислам и получила новое имя Рихана. Вскоре стало известно, что русская жена бывшего монарха беременна, а на днях она прилетела в Россию — видимо, навестить родственников и встретиться с друзьями.

Беременная модель была замечена в магазине «Азбука вкуса» в районе улицы 1905 года с неизвестным молодым человеком.

«Они много времени провели в бакалейном отделе, выбирали булочки. Срок у нее уже приличный. Оксана постоянно держалась за живот и хваталсь за руку молодого парня. Кстати, парень — красавчик и очень трогательно заботился о ней, помогал нести пакеты. Между ними явно очень теплые отношения. Потом они вместе сели в белый Porsche Cayenne, за рулем которого был он», — цитирует «СтарХит» слова очевидца.

Будущая мама выглядела расслабленно: спортивный костюм, волосы были заплетены в косы — ничего не выдавало в ней знаменитость.

Рожать первенца в России супруга бывшего короля не намерена. Сын Оксаны и Мухаммада появится на свет в немецкой клинике — именно в этой стране супруги вместе посещали Центр планирования семьи. Ребенок станет первым и для бывшего короля — несмотря на возраст, он ни разу не испытывал счастья отцовства.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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