Беременна от иностранца? Дочь Евгения Белоусова сделала тест после отдыха в Тайланде

В конце марта, вернувшись с «зимовки» в Тайланде, 32-летняя дочь Евгения Белоусова обнаружила, что находится в «интересном положении». Несмотря на обстоятельства, для Кристины этот ребенок стал желанным, сообщает «СтарХит». Оказалось, что молодую женщину уже посещали мысли о беременности от «курортного» любовника.

«Я уже набрала около шести килограммов. Грудь тоже выросла, но на фоне живота это не так заметно. Что еще? Мясо есть не стала, на соленое не тянет, странных пристрастий пока не появилось. Скорее, наоборот, потянуло на здоровую пищу. Тошнило всего несколько раз на голодный желудок, была обостренная реакция на запахи», — цитирует издание слова будущей мамы.

Сейчас Кристина находится в Москве, вкушая все «прелести» карантина и заполоненного автомобилями города. «Люди, как вы имеете машины в Москве? Это же кошмар», — удивляется она.