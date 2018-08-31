Бенедикт Камбербэтч и его супруга станут многодетными родителями

Не так давно супруга британского актера Бенедикта Камбербэтча Софи Хантер привлекла внимание репортеров сменой гардероба — для появления на публике актриса стала выбирать одежду свободного кроя. Это дало повод для слухов, что мама двоих детей снова ждет ребенка.
Оказалось, сплетники были правы: в Сети появилось видео с церемонии открытия Венецианского кинофестиваля, на которой присутствовала пара, и в ролике округлившийся живот Софи виден невооруженным глазом.
Напомним, у Камбербэтчей уже подрастают двое маленьких сыновей: 3-летний Кристофер и полуторагодовалый Хэл.
Фото: Andrew Parsons, Faye Sadou/AdMedia, MJT/AdMedia, Lee Jae-Won, TPG, Ye Pingfan / Global Look Press, Instagram
Видео: Instagram