Бенедикт Камбербэтч и его супруга станут многодетными родителями

Не так давно супруга британского актера Бенедикта Камбербэтча Софи Хантер привлекла внимание репортеров сменой гардероба — для появления на публике актриса стала выбирать одежду свободного кроя. Это дало повод для слухов, что мама двоих детей снова ждет ребенка.

Оказалось, сплетники были правы: в Сети появилось видео с церемонии открытия Венецианского кинофестиваля, на которой присутствовала пара, и в ролике округлившийся живот Софи виден невооруженным глазом.