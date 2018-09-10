Белоснежное платье, скромная корона и улыбка на миллион: названа победительница конкурса «Мисс Америка»

Ниа получила не только хрустальную корону из рук «Мисс Америки»-2018 Кары Мунд, но и стипендию в размере $ 50 000 в любом выбранном ею учебном заведении.

«Мисс Америка» проводится в городе-курорте Атлантик-Сити с 1921 года. Любопытно, что он начинался как конкурс купальных костюмов. В нем могли принимать участие девушки и женщины с 17 до 25 лет. Первой обладательницей титула стала 16-летняя Маргарет Гормэн, которой был вручен кубок «Золотая русалка».

Фото: MJT/AdMedia / Global Look Press

Видео: Instagram