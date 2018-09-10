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Белоснежное платье, скромная корона и улыбка на миллион: названа победительница конкурса «Мисс Америка»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ниа Франклин

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24-летняя Ниа Франклин из Нью-Йорка завоевала престижный титул.

9 сентября в Атлантик-Сити прошел финал грандиозного конкурса красоты «Мисс Америка»-2019. Победительницей провозгласили 24-летнюю представительницу штата Нью-Йорк Ниа Имани Франклин.

Этот конкурс примечателен тем, что в этом году участницам впервые разрешили обойтись без выхода в купальниках. Мисс Франклин особо отметила это обстоятельство в своей речи на пресс-конференции сразу после победы: «Девушки чувствуют себя гораздо увереннее, если для того, чтобы выиграть, нам не приходится раздеваться и демонстрировать свои тела на публике».

Ниа получила не только хрустальную корону из рук «Мисс Америки»-2018 Кары Мунд, но и стипендию в размере $ 50 000 в любом выбранном ею учебном заведении.

«Мисс Америка» проводится в городе-курорте Атлантик-Сити с 1921 года. Любопытно, что он начинался как конкурс купальных костюмов. В нем могли принимать участие девушки и женщины с 17 до 25 лет. Первой обладательницей титула стала 16-летняя Маргарет Гормэн, которой был вручен кубок «Золотая русалка».

Фото: MJT/AdMedia / Global Look Press

Видео: Instagram

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