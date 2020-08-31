Белла Хадид и Майли Сайрус устроили битву прозрачных нарядов на церемонии MTV VMA 2020
Шоу было организовано на пяти открытых площадках Нью-Йорка и прошло с соблюдением всех мер безопасности. Самыми эффектными девушками церемонии стали Белла Хадид и Майли Сайрус, продемонстрировавшие себя в дерзких прозрачных нарядах.
Первая позировала фотографам в черном боди из шифона, едва прикрывающем грудь, и широких брюках, а вторая сияла в платье-бюстье в пол, расшитом маленькми блестящими зеркалами.
Также гостями мероприятия стали выбравшая нестандартный образ Леди Гага, как будто прилетевшая с другой планеты, Николь Ричи, Биби Рекса, Колсон Бэйкер, Ариана Гранде, The Weeknd и другие.
Триумфатором MTV VMA 2020 стала Леди Гага, сменившая за вечер одевять нарядов и выигравшая в четырех из девяти заявленных номинаций — «Артист года», «Лучшая песня», «Лучшая коллаборация» и «Лучшая съемка клипа» за совместную работу с Арианой Гранде «Rain on me». Ариана Гранде вместе с Джастином Бибером также получила приз за музыкальный клип «Stuck with U» в новой номинации «Лучшее музыкальное видео, сделанное дома», введенной из-за коронавируса.
«Лучшей группой» были названы южнокорейские BTS, выигравшие награды в категории «Лучшая поп-песня» и «Лучшая песня в жанре k-pop». Наиболее качественным произведением, исполненным в условиях карантина, была признана композиция Unplugged At Home группы CNCO. Свои первые награды MTV VMA на этот раз получили певец Малума и бойфренд актрисы Меган Фокс Machine Gun Kelly.
Главную награду в номинации «Лучшее видео года» за свой клип Binding Lights и статуэтку за «Лучшую R'n'B-композицию» получил The Weeknd.
Фото: eastnews, instagram, youtube
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