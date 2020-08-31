Белла Хадид и Майли Сайрус устроили битву прозрачных нарядов на церемонии MTV VMA 2020

Триумфатором MTV VMA 2020 стала Леди Гага, сменившая за вечер одевять нарядов и выигравшая в четырех из девяти заявленных номинаций — «Артист года», «Лучшая песня», «Лучшая коллаборация» и «Лучшая съемка клипа» за совместную работу с Арианой Гранде «Rain on me». Ариана Гранде вместе с Джастином Бибером также получила приз за музыкальный клип «Stuck with U» в новой номинации «Лучшее музыкальное видео, сделанное дома», введенной из-за коронавируса.

«Лучшей группой» были названы южнокорейские BTS, выигравшие награды в категории «Лучшая поп-песня» и «Лучшая песня в жанре k-pop». Наиболее качественным произведением, исполненным в условиях карантина, была признана композиция Unplugged At Home группы CNCO. Свои первые награды MTV VMA на этот раз получили певец Малума и бойфренд актрисы Меган Фокс Machine Gun Kelly.