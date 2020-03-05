Бейонсе, Мадонна, Тунберг и Леди Ди вошли в список 100 самых влиятельных женщин по версии TIME
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Time.com
В преддверии празднования Международного женского дня журнал Time составил список 100 самых влиятельных женщин с 1920 по 2019 год. Над обложками с изображениями Бейонсе, Мадонны, принцессы Дианы и других феноменов нашего времени с женским лицом работали лучшие художники и дизайнеры. Эти «женские» обложки журнала дополнили уже существующие «мужские».
«На протяжении 72 лет TIME выбирал "Человека года". Чаще всего, за небольшим исключением, это были мужчины — президенты, премьер-министры, крупные представители промышленности — именно такие люди оказывали влияние на события в мире. В 1999 году было принято решение вместо "Человека года" называть "Персону года", но, изменив название, продолжали выбирать все тех же людей. В ходе проекта "100 Women of the Year" мы выбрали влиятельных женщин, которые часто оставались в тени, и создали 89 новых обложек журнала, многие из которых были созданы настоящими художниками. 11 обложек уже были заняты портретами женщин, которых признавали "Персонами года"», — пояснила редакция.
From Amelia Earhart to Beyoncé and Eva Perón to Malala, meet 100 women who defined the last century https://t.co/ycfvgsoTWZ— TIME (@TIME) March 5, 2020
Писательница Вирджиния Вулф, легенда моды Коко Шанель, актриса Мэрилин Монро, художница Фрида Кало, педагог Мария Монтессори, пионер авиации Амелия Эрхард, королева Великобритании Елизавета II, канцлер Германии Ангела Меркель, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, эко-активистка Грета Тунберг и многие другие личности были выбраны группой экспертов из 600 кандидатур.
Фото и видео: instagram
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