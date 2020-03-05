Бейонсе, Мадонна, Тунберг и Леди Ди вошли в список 100 самых влиятельных женщин по версии TIME

В преддверии празднования Международного женского дня журнал Time составил список 100 самых влиятельных женщин с 1920 по 2019 год. Над обложками с изображениями Бейонсе, Мадонны, принцессы Дианы и других феноменов нашего времени с женским лицом работали лучшие художники и дизайнеры. Эти «женские» обложки журнала дополнили уже существующие «мужские».

«На протяжении 72 лет TIME выбирал "Человека года". Чаще всего, за небольшим исключением, это были мужчины — президенты, премьер-министры, крупные представители промышленности — именно такие люди оказывали влияние на события в мире. В 1999 году было принято решение вместо "Человека года" называть "Персону года", но, изменив название, продолжали выбирать все тех же людей. В ходе проекта "100 Women of the Year" мы выбрали влиятельных женщин, которые часто оставались в тени, и создали 89 новых обложек журнала, многие из которых были созданы настоящими художниками. 11 обложек уже были заняты портретами женщин, которых признавали "Персонами года"», — пояснила редакция.