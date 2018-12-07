Басков прокомментировал слухи о свадьбе со своей экс-возлюбленной Волочковой

Накануне вечером Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото с давним приятелем Николаем Басковым и написала, что их отношения «проверены временем». Некоторые поклонники балерины даже заподозрили, что она действительно вернулась к бывшему бойфренду (в 2011 году Анастасия и Николай объявили себя парой и провели вместе 2 года), и именно он является тем самым загадочным мужчиной, который мелькает на свежих снимках знаменитости и в ее рассказах о личной жизни. «У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба», — сообщила звезда.
Басков не смог пропустить поднявшуюся шумиху и через некоторое время оставил комментарий в микроблоге Волочковой: «Конечно, будет, но у каждого своя».
Напомним, в конце лета 2016 года Николай удивил всех неожиданным предложением руки и сердца, которое сделал модели и амбассадору FIFA Виктории Лопыревой. Девушка сначала приняла его, но в прошлом году пара все же отменила свадьбу и рассталась. Сейчас Виктория, по слухам, ждет первенца от неизвестного мужчины.
Автор: Мария Мельникова
Фото: Instagram