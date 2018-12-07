Басков прокомментировал слухи о свадьбе со своей экс-возлюбленной Волочковой

Накануне вечером Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото с давним приятелем Николаем Басковым и написала, что их отношения «проверены временем». Некоторые поклонники балерины даже заподозрили, что она действительно вернулась к бывшему бойфренду (в 2011 году Анастасия и Николай объявили себя парой и провели вместе 2 года), и именно он является тем самым загадочным мужчиной, который мелькает на свежих снимках знаменитости и в ее рассказах о личной жизни. «У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба», — сообщила звезда.

Басков не смог пропустить поднявшуюся шумиху и через некоторое время оставил комментарий в микроблоге Волочковой: «Конечно, будет, но у каждого своя».