Автор «Нелюбви» Андрей Звягинцев войдет в жюри 71-го Каннского кинофестиваля

С 8 по 19 мая на Лазурном берегу состоится 71-й Каннский кинофестиваль. Одним из членов жюри станет российский режиссер Андрей Звягинцев. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на слова генерального директора киносмотра Тьерри Фремо в эфире радиостанции Europe 1.

«Я могу вам подтвердить, что Андрей Звягинцев будет представлен в жюри», — цитирует агентство.

Андрей Звягинцев — автор таких фильмов как «Нелюбовь», обладатель высшей национальной кинематографической награды Франции «Сезар» и ряжа других наград.

В этом году в Каннах покажут 18 режиссерских работ, за награду поборются фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, «Книга в картинках» французского режиссера Жан-Люка Годара, работа иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают».

Фото: globallookpress/KomsomolskayaPravda