Автогонщик Дейл Эрнхардт-младший с женой и годовалой дочерью попали в авиакатастрофу

44-летний чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший выжил во время крушения легкомоторного самолета. Авиакатастрофа произошла в американском Элизабеттауне.
Самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу и вспыхнул. Сестра гонщика - Келли Эрнхардт подтвердила, что ее брат с женой Эми и годовалой дочерью Айлой находились на борту.
«Их отправили в больницу», - рассказала она.
Дейл Эрнхардт-младший - двукратный чемпион гонок NASCAR. Карьеру он завершил в 2017 году. Его отец Дейл Эрнхардт-старший - семикратный чемпион NASCAR погиб во время гонки в 2001 году.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ NBC News
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