Автогонщик Дейл Эрнхардт-младший с женой и годовалой дочерью попали в авиакатастрофу

Самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу и вспыхнул. Сестра гонщика - Келли Эрнхардт подтвердила, что ее брат с женой Эми и годовалой дочерью Айлой находились на борту.

«Их отправили в больницу», - рассказала она.

Дейл Эрнхардт-младший - двукратный чемпион гонок NASCAR. Карьеру он завершил в 2017 году. Его отец Дейл Эрнхардт-старший - семикратный чемпион NASCAR погиб во время гонки в 2001 году.