Армен Джигарханян впал в кому и был экстренно госпитализирован

Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян впал в кому. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах, который предпочел остаться анонимным.

Говорят, что артиста экстренно доставили в одну из московских больниц с инфарктом, сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

При этом друг Армена Борисовича настаивает, что с актером не произошло «ничего критического». «Армен Борисович чувствует себя не очень хорошо. Он проходит обследования и профилактику в больнице», — заявил агентству РИА «Новости» Артур Согомонян.