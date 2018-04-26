Армен Джигарханян впал в кому и был экстренно госпитализирован

Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян впал в кому. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах, который предпочел остаться анонимным.
Говорят, что артиста экстренно доставили в одну из московских больниц с инфарктом, сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
При этом друг Армена Борисовича настаивает, что с актером не произошло «ничего критического». «Армен Борисович чувствует себя не очень хорошо. Он проходит обследования и профилактику в больнице», — заявил агентству РИА «Новости» Артур Согомонян.
Армен Борисович уже дважды попадал в больницу в этом году. Первый раз он был госпитализирован 18 января. По одной из версий, причиной стали проблемы с сердцем, по другой — грипп. Второй раз Джигарханяна экстренно доставили в больницу 31 января с сердечным приступом, который был вызван осложнениями после пневмонии.
Фото: Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya, Natalya Loginova / Global Look Press, Facebook