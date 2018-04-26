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Армен Джигарханян впал в кому и был экстренно госпитализирован

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Армен Джигарханян
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По сообщениям СМИ, 82-летний Армен Борисович Джигарханян находится в одной из московских больниц.

Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян впал в кому. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах, который предпочел остаться анонимным.

Говорят, что артиста экстренно доставили в одну из московских больниц с инфарктом, сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

При этом друг Армена Борисовича настаивает, что с актером не произошло «ничего критического». «Армен Борисович чувствует себя не очень хорошо. Он проходит обследования и профилактику в больнице», — заявил агентству РИА «Новости» Артур Согомонян.

Армен Борисович уже дважды попадал в больницу в этом году. Первый раз он был госпитализирован 18 января. По одной из версий, причиной стали проблемы с сердцем, по другой — грипп. Второй раз Джигарханяна экстренно доставили в больницу 31 января с сердечным приступом, который был вызван осложнениями после пневмонии.

Фото: Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya, Natalya Loginova / Global Look Press, Facebook

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