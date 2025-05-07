Апсайклинг идей: в Москве пройдет фестиваль Eco Friendly Fest

Москва готовится к яркому событию этой весны - 17-18 мая 2025 года в столице пройдет фестиваль Eco Friendly Fest, объединяющий всех, кто стремится к гармонии с природой. Это пространство для тех, кто верит, что экологичность - это не просто тренд, а осознанный выбор современного человека. Вход на мероприятие свободный.

Гостей ждет насыщенная программа, сочетающая образование и досуг. В первый день фестиваля состоятся дискуссии о том, как обычные вещи обретают новую ценность в концепции апсайклинга, а также необычные дебаты о связи феминизма и экологии от известного обозревателя Светланы Задеры.

Особое внимание организаторы уделили практической составляющей. Посетители смогут освоить технику экомакияжа, научиться «читать» экомаркировки, а также принять участие в увлекательных квизах с ценными призами.

Творческая часть фестиваля не оставит равнодушными любителей handmade. Мастер-классы по созданию аксессуаров из переработанных материалов и кастомизации одежды покажут, что мода может быть экологичной. А на своп-площадке каждый сможет найти новую жизнь для ненужных вещей.

Eco Friendly Fest - это больше чем мероприятие. Это сообщество единомышленников, где рождаются идеи для экологичного будущего. Приходите за знаниями, оставайтесь за вдохновением!

Дата: 17-18 мая, 12:00-18:00. Место: Москва, Депо.Три вокзала