Антон Макарский перенес срочную операцию в Москве
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42-летний актер и певец Антон Макарский недавно попал в больницу из-за проблемы со зрением. Его супруга Виктория рассказала тележурналистам подробности прошедшей операции.
Эх, сестричка, @asyamakarskaya, нам ли быть в печали?:))) Операция по удалению какой-то ерунды из глаза прошла сегодня успешно. Слава Богу! А сестричка Ася очень мудро решила, что ходить с простой повязкой очень скучно "и себе, и людям":) Отпуск начался:))) У артистов отпуск начинается, как правило, только тогда, когда у всех заканчиваются праздники:))) Доброй ночи, любимые:))) #антонмакарский #сестричка #операция #идеихорошегонастроения #глаз #повязка