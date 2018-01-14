42-летний актер и певец Антон Макарский недавно попал в больницу из-за проблемы со зрением. Его супруга Виктория рассказала тележурналистам подробности прошедшей операции.

На днях в общем Instagram Виктории и Антона Макарских появились несколько снимков, на которых актер позирует для селфи с сестрой и дочкой с повязкой на правом глазу. Оказалось, недавно Антон перенес серьезную офтальмологическую операцию.

«У него было воспаление сильное, на гастролях давно застудил, никак не могли сделать операцию. Слава богу, все хорошо, думали, будет гораздо тяжелее», — рассказала Виктория Макарская журналистам телеканала РЕН ТВ.

Эх, сестричка, @asyamakarskaya, нам ли быть в печали?:))) Операция по удалению какой-то ерунды из глаза прошла сегодня успешно. Слава Богу! А сестричка Ася очень мудро решила, что ходить с простой повязкой очень скучно "и себе, и людям":) Отпуск начался:))) У артистов отпуск начинается, как правило, только тогда, когда у всех заканчиваются праздники:))) Доброй ночи, любимые:))) #антонмакарский #сестричка #операция #идеихорошегонастроения #глаз #повязка

Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie)

Сейчас супруги вместе с детьми уже улетели в отпуск и наслаждаются общением друг с другом. Фолловеры написали Антону множество теплых слов и пожеланий поскорее выздоравливать.

Фото: Instagram