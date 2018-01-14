42-летний актер и певец Антон Макарский недавно попал в больницу из-за проблемы со зрением. Его супруга Виктория рассказала тележурналистам подробности прошедшей операции.

На днях в общем Instagram Виктории и Антона Макарских появились несколько снимков, на которых актер позирует для селфи с сестрой и дочкой с повязкой на правом глазу. Оказалось, недавно Антон перенес серьезную офтальмологическую операцию.

«У него было воспаление сильное, на гастролях давно застудил, никак не могли сделать операцию. Слава богу, все хорошо, думали, будет гораздо тяжелее», — рассказала Виктория Макарская журналистам телеканала РЕН ТВ.