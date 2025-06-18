«Антиглянец» запустил светский гид по ПМЭФ эксклюзивно в Дзене

«Антиглянец» совместно со светским обозревателем Евгенией Миловой запустили светский путеводитель по ПМЭФ-2025 эксклюзивно в Дзене. Это интерактивный навигатор по маршрутам, которые не публикуются в официальной программе форума, но определяют его повестку.

В светском путеводителе «Антиглянца» в Дзене — все, о чем говорят в лобби «Гранд Отеля Европа», на террасе «Гельвеции» и в очереди за браслетом на вечеринку VK.

Гид проведет по ключевым локациям Санкт-Петербурга — от Buddha Bar и Михайловского замка до кораблика Kuznya и лобби отеля Four Seasons — и подскажет, кого там можно встретить. Поможет разобраться в местном сленге и расскажет, кто такие «форумчаночки» и почему «банковский четверг» — не просто день недели. Научит отличать «стендистов» от «тяжеловесов» и даст фэшн-советы о том, что надеть, чтобы соответствовать дресс-коду закрытых вечеринок. А еще — в одном месте соберет расписание ключевых вечеринок.

Гид уже представлен эксклюзивно в Дзене. Информация обновляется в реальном времени и адаптирована для чтения на любых устройствах.